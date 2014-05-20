Дизайнеры из России и заграницы покажут свои коллекции на PACIFIC STYLE WEEK

Владивостокская Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран АТР пройдет во ВГУЭСе с 24 по 31 мая при поддержке администрации Приморского края. Тема мероприятия – русская культура. Организаторы считают, что миссия проекта – дать дорогу молодым, которые получат известность и нишу для работы благодаря участию в Неделе моды.

PACIFIC STYLE WEEK пройдет в столице Приморья уже второй раз. Каждый день мероприятия предложит гостям что-то свое – посетителей ждут не только красочные шоу и модные дефиле начинающих и уже известных дизайнеров из семи стран мира, которые шьют одежду самых разных стилей и направлений – от молодежного до экстравагантного. В рамках Недели моды именитые мэтры индустрии красоты прочитают лекции, подготовлена обширная программа мастер-классов: по дизайну, по стилю, визажу, фотоискусству, которые проведут выдающиеся русские и зарубежные профессионалы. Пройдет конкурс парикмахерского искусства «Мастер-стиль». Кроме того, впервые состоится Дальневосточный форум визажистов, программа которого в числе прочего будет включать яркое бодиарт-шоу "Обнаженная мода".

На прошедшей неделе организаторы PACIFIC STYLE WEEK провели пресс-конференцию, на которой открыли некоторые секреты грядущего мероприятия. Татьяна Терентьева, проректор ВГУЭС:

- Мода в основном ассоциируется с термином «гламур», и многие жители Владивостока думают – «наверное, это не про меня». А мы хотим всех посвятить в мир красоты и показать, что это может быть близко любому человеку.

Проректор рассказала, что университет вот уже 47 лет готовит специалистов в том числе в области индустрии моды. Конкурсу молодых дизайнеров «Пигмалион» в этом году исполнился 21 год, но руководство посудило, что мероприятия должны быть масштабнее – так появилась Неделя моды, и практически весь университет участвует в реализации этого проекта.

Мероприятие откроет русский кутюрье, художник-модельер Вячеслав Зайцев, и для Приморья это знаменательное событие – он жалует своим присутствием далеко не каждую неделю моды где бы то ни было. Для своего показа он привезет пять высокопрофессиональных моделей, у которых смогут перенять лучшее девушки Приморского края. В ходе модных дефиле гости увидят цвет женской красоты: только в один день, 25 мая, по подиуму пройдут более 110 моделей из Приморья, тщательнейшим образом отобранные и подготовленные усилиями театра моды «Пигмалион».

Отмечается огромный интерес к Владивостокской Неделе моды дизайнеров из стран АТР, которые готовы принять участие именно потому, что здесь есть огромный рынок для реализации молодых талантов. Всего в мероприятии примут участие 52 дизайнера. Будут представлены корейские и сингапурские коллекции, и даже мусульманская.

- Но у нас есть несколько местных собственных фишек, исключительных проектов, которые могут продвинуть моду во Владивостоке и творческую молодежь вперед, - заметила Юлия Барханова, продюсер проекта. – Персонажам из Владивостока уделено очень много внимания - талантливые люди в крае нужны. Зачастую у начинающих ребят, которые обладают огромным потенциалом и желанием работать, быть востребованными, нет денег на пиар, и с помощью нашего проекта мы дадим им старт.

Организаторы сообщили, что каждый день Недели моды перед шоу будет выставка-продажа, где можно будет приобрести некоторые вещи.

Подробную программу PACIFIC STYLE WEEK и цены на билеты можно посмотреть на официальном сайте http://psw.vl.ru

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.