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Фестиваль «А ну-ка, дамы!» ждет приморских конкурсанток
ПРИМОРЬЕ, 20 марта, ZRPRESS. В этом году в с. Яковлевка будет проходить юбилейный, 5-й районный фестиваль «А ну-ка, дамы!», в котором участвуют представительницы двух возрастных категорий: от 25 до 45 лет и от 45 до 75 лет.
Дамы примут участие в конкурсах Визитка, Театрализованный коллаж, Я танцевать могу!, Встречайте: все звезды! В конкурсе Визитка надо представить себя и мир своих увлечений, используя любой жанр (литературный, музыкальный фольклорный). В рамках Театрализованного коллажа участницам предстоит инсценировать отрывок из любого произведения: басня, сказка, мультфильм и т. д. Танцевальный конкурс – это исполнение танца или танцевальной картинки в эстрадном, народном, классическом жанрах. В конкурсе «Встречайте: все звёзды!» нужно исполнить пародию на эстрадную звезду. Представить песню в образе эстрадной звезды, передать манеры, характер, сценический образ. Разрешается привлекать в помощь конкурсанткам группы поддержки от 1 до 3 человек с правом выхода на сцену в любом конкурсе. Все участники будут награждены достойными призами и подарками. Участие в конкурсе могут принять женщины г. Арсеньева и близлежащих районов.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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