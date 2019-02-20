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Владивосток открывает Международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Восточное побережье 2019"
Грандиозное событие в мире танца соберет лучших спортсменов Дальнего Востока и стран АТР
Во Владивостоке в преддверии Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля состоится международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Восточного побережья 2019».
Гостей и жителей Владивостока ждёт зрелищное спортивное соревнование с участием танцевальных пар региона, показательные выступления, финальные соревнования под аккомпанемент джаз-бэнда Jazz Acoustic Project.
Организаторами мероприятия стали Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла; Федерация танцевального спорта Приморского края, Ассоциация клубов стран АТР, региональное отделение Всероссийского движения «Матери России».
Студенческий клуб «Паллада» (Луговая 52 А)
Время: 23 февраля 19:00
24 февраля 19:00
Билеты можно приобрести в Студенческом клубе «Паллада» по адресу: Владивосток, ул. Луговая, 52 А.
Телефон для справок: 8(423)2744215
Email:Koordinator@danceallevent.ru
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