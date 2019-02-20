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Владивосток открывает Международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Восточное побережье 2019"

20 Февраля 2019, 13:39 | Приморье

Грандиозное событие в мире танца соберет лучших спортсменов Дальнего Востока и стран АТР

Во Владивостоке в преддверии Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля состоится международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Восточного побережья 2019».

Гостей и жителей Владивостока ждёт зрелищное спортивное соревнование с участием танцевальных пар региона, показательные выступления, финальные соревнования под аккомпанемент джаз-бэнда Jazz Acoustic Project.

Организаторами мероприятия стали Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла; Федерация танцевального спорта Приморского края, Ассоциация клубов стран АТР, региональное отделение Всероссийского движения «Матери России».

Студенческий клуб «Паллада» (Луговая 52 А)

Время: 23 февраля 19:00

              24 февраля 19:00            

Билеты можно приобрести в Студенческом клубе «Паллада» по адресу: Владивосток, ул. Луговая, 52 А.

 

Телефон для справок: 8(423)2744215

Email:Koordinator@danceallevent.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Кубок Восточное побережье  спорт  танцы  владивосток 



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