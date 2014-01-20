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Осторожно! Туалеты Приморского театра оперы и балета полны неожиданностей
Наверняка еще не все жители Владивостока успели побывать в новом театре оперы и балета. Корреспондент ZRPRESS.RU спешит поделиться впечатлениями: новоиспеченный храм Мельпомены явно задуман не для простых смертных.
Ощущение, что искусство здесь не для народа, началось еще с парковки. Туда, как оказалось, простым смертным за полчаса до начала представления не попасть. Только ВИП-персонам и на ВИП-автомобилях. Обычные люди, вероятно, должны парковаться где-то на Чуркине и идти к театру пешком.
Цены в буфетах неприятно кусаются и превышают в три и более раз цены в буфетах театра им. Горького.
А при посещении нужника можно запросто лишиться 1000 долларов - соответствующее объявление висит на стене в туалете приморского храма Мельпомены на первом этаже. И действительно, не брать же с ВИП-персон, припарковавших свои "Лексусы" на элитной парковке, 100 рублей?!
И, наверное, не зря объявление появилось – видать, прецеденты были...
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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