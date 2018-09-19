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Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
Ко дню рождения филармонии артисты готовят настоящий калейдоскоп программ, в череде которых каждый зритель, будь он давний поклонник классики или человек, делающий первые шаги в постижении музыки, найдет для себя что-то интересное, рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО на пресс-конференции, посвященной открытию сезона.
21 сентября Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Анатолия СМИРНОВА представит Пятую симфонию П. Чайковского и Рапсодию в стиле блюз Дж. ГЕРШВИНА.
22 сентября на сцену выйдет Эстрадный оркестр под руководством Дмитрия БУТЕНКО, который подготовил программу «Музыка из популярных мировых киносериалов». В ней собраны саундтреки из американских сериалов «Мир Дикого Запада», «Санта Барбара», а также из российских фильмов «Не родись красивой», «Бандитский Петербург», «Оттепель», и это далеко не весь список произведений, подготовленных музыкантами оркестра.
В юбилейный год филармония порадует зрителей ставшими уже традиционными музыкальными фестивалями. В пятый раз во Владивостоке пройдет фестиваль «Дни культур стран АТР» (с 29 сентября по 25 октября), а в ноябре любителей джаза ждет уже 15-й джазовый фестиваль, на его открытии 9 ноября выступит известный саксофонист Игорь БУТМАН со своим коллективом. Вообще же в фестивале примут участие джазисты из России, США, Франции, Республики Корея, Японии, Германии и Польши, готовятся к выступлениям и приморские исполнители.
Своеобразной изюминкой нынешнего фестиваля станет так называемый Джазовый марафон, который пройдет во владивостоксом джаз-баре «Контрабанда» накануне фестиваля, с 28 сентября по 6 октября, рассказал его арт-директор Станислав ТАШКИНОВ. В «Контрабанде», ставшей фактически клубом любителей джаза, выступят 16 приморских коллективов, исполняющих музыку в этом стиле. Именно после этого марафона компетентный оргкомитет выберет лучших для выступления на площадке XV Джазового фестиваля, который известен как раз тем, что на сцену филармонии выходят как именитые джазмены из разных стран, так и музыканты с Дальнего Востока.
Обширная программа готовится в филармонии для детей, в ней Анна Алеко выделила традиционный концерт «Тихоокеанский симфонический оркестр – детям», когда ученики музыкальных школ, ставшие победителями в различных конкурсах, получают возможность выйти на сцену в качестве солистов симфонического оркестра.
Предстоящий сезон порадует любителей музыки и интересными гастрольными выступлениями. Среди наиболее ярких – камерный оркестр Игоря ЛЕРМАНА из Татарстана, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением П. КОГАНА. Они состоятся при поддержке Министерства культуры РФ.
И еще на одну программу участники пресс-конференции обратили особое внимание - 25 октября состоится концерт, посвященный 80-летию Приморского края. На сцену филармонии выйдет известный в Приморье композитор Александр ГОНЧАРЕНКО, который в этот день станет за дирижерский пульт Тихоокеанского симфонического оркестра. В программе - выступление Биг-Бэнда Приморского краевого колледжа искусств под руководством Александра ОЛЕЙНИКА, а также солистов филармонии.
Одним словом, в свой 80-й сезон Приморская краевая филармония входит в хорошей творческой форме и на подъеме. Настроение музыкантов значительно улучшила финансовая поддержка со стороны администрации края – 38 млн рублей выделено на приобретение новых музыкальных инструментов, впервые за долгие годы для артистов оркестра шьются новые костюмы. Значит, предстоящие встречи зрителей с музыкой будут ярче и интереснее.
Фото автора.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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