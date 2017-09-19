"Спасибо вам за просмотры, за людей, за "Матильду", за крабов и гребешков"

Во Владивостоке завершился XV Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

В пятницу, 15 сентября, в кинотеатре «Океан» прошла торжественная церемония закрытия XV Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». На ней жюри объявили победителей, отметили лучшие работы и призывали к любви к друг другу, с.

Перед церемонией по традиции звезды кино прошлись по синей дорожке, где их встречали гости и жители Владивостока. Не всех звезд владивостокцы встречали бурными овациями, однако во время прохода российского актера Николая ДОБРЫНИНА прозвучали бурные аплодисменты. Кроме него, по звездной дорожке прошли Сергей ЖИГУНОВ, Лия АХЕДЖАКОВА, Настасья КИНСКИ, Алла СУРИКОВА, члены основного жюри, представители жюри FIPRESI и NETPAC и многие другие актеры, режиссеры и продюсеры, известные в России и в странах АТР.

























Первую часть церемонии вела российская актриса Наталья БОЧКАРЕВА, вторую Андрей ЧЕРНЫШЕВ со своей супругой Марией. Жюри озвучили победителей в разных номинациях и вручили призы. Так, жюри организации NETPAC отдали свое предпочтение двум картинам: «Пластиковый Китай» (КНР) и «Близкие» (Россия). Жюри FIPRESCI отметили короткометражный фильм «Один килограмм» из Республики Корея и полнометражную картину «Король», снятую двумя странами - Чили и Франция.

По традиции приз имени Юла БРИННЕРА был вручен его сыном. По словам Рока БРИННЕРА, его отцу была дорога самая первая награда, которую он получил за дебют.

«Когда в 1957 году ему вручали «Оскар», я был с ним. Я спросил его: «Пап, какая для тебя награда самая важная из всех, что ты получал? Этот «Оскар», «Тони» за постановки на Бродвее или что-то еще?». Он ответил: «Ни один из этих призов недорог мне так, как первая награда, которую я получил - лучший дебют, потому что именно благодаря первой роли я получил все остальные и все последующие награды», - сказал Рок Бриннер перед объявлением победителя.

Поэтому этот приз ушел в руки Дианы АНТОСЯК и Эрика ХАЛЯВКО-ГРИШИНА за фильм «Что-то не так с родителями» (Россия). Приз зрительских симпатий достался картине «Карп Отмороженный».

Приз за лучшую мужскую роль вручили сразу трем японским актерам за фильм «13 лет пустоты». За женскую роль награду получили Дарья ЖОВНЕР, снявшаяся в фильме «Теснота». Лучшей режиссерской работой была признана картина Владимира ДЮРАНА - «Прощай энтузиазм» (Аргентина, Колумбия). Специальный приз жюри отправился в США за фильм «Колумбус».

Главный приз за лучший полнометражный фильм завоевала российская картина «Теснота» режиссера Кантемира БАЛАГОВА. Приз за лучший короткометражный фильм - «Шалава» из Австралии.

Как отметил президент «Меридианов-2017» актер Сергей ЖИГУНОВ, приморская кинонеделя подарила зрителям и участникам фестиваля потрясающие фильмы и принесла массу положительных эмоций.

«Спасибо вам за просмотры, за «Матильду», за прекрасных людей, которые живут в этом городе. Спасибо за крабов и гребешков», - этими словами Сергей Жигунов объявил кинофестиваль закрытым. После чего президент кинофестиваля вместе с генеральным директором кинофестиваля Ефимом ЗВЕНЯЦКИМ ударили в рынду.

Фестиваль «Меридианы Тихого» прошел при поддержке Министерства культуры России и администрации Приморского края, в рамках нескольких программ, в том числе государственной программы «Развития туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Добавим, что благодаря кинофестивалю во Владивосток приезжают иностранцы из ближнего зарубежья, которым интересно посмотреть авторские картины из других стран.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.