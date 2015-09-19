Главной "премьерой" кинофестиваля "Меридианы Тихого" стал сын губернатора с женой

В субботу, 18 сентября, во Владивостоке состоялось торжественное закрытие 13-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого", сообщает деловая газета "Золотой Рог". По традиционной для приморского фестиваля синей «звездной дорожке» прошла звезда мирового кинематографа Джулия Ормонд, известный российский режиссер Вадим Абдрашитов и многие другие. Сын губернатора Приморского края Владимира Миклушевского – Дмитрий с супругой стали почетными гостями церемонии закрытия фестиваля.

Как сообщил корреспондент газеты «Золотой Рог» с места события, также по дорожке прошли кинорежиссёр, сценарист и французский актёр Режис Варнье, художница и режиссер из Израиля Яэль Бартана, режиссер, сценарист, продюсер из Сингапура Энтони Чен, оператор, режиссер из Таиланда Сайомпху Макдипром и историк Рок Бриннер – внук одного из основоположников Владивостока и сын легендарного американского киноактера Юла Бриннера.

По решению жюри кинофестиваля награду "За лучшую режиссерскую работу" получил фильм «Тень позади Луны» режиссера Чжун Роблеса Лана из Филиппин. Приз зрительских симпатий "За лучший российский фильм" - лента «Норвег» режиссера Алены Званцовой. Приза Юла Бриннера удостоена маленькая девочка Сима, главная актриса российского фильма "Пионеры-герои» режиссера Натальи Кудряшовой. Гран-при кинофестиваля за лучший полнометражный фильм взяла лента - «Брат Дэян», режиссера Бакура Бакурадзе, Россия, Сербия. Лучший короткометражный фильм - «Возвращения Эркина», режиссер Мария Гуськова, Россия.

Приз жюри НЕТПАК, сообщает деловая газета "Золотой Рог", завоевал фильм «Тень позади Луны» филиппинского режиссера Чжуна Роблеса Лана. Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм - кинолента «Заклинатель прилива» режиссера Аликса Дункана из Новой Зеландии. Приз жюри ФИПРЕССИ "За лучший полнометражный фильм" - "Тень позади Луны» филиппинского режиссера Чжуна Роблеса Лана. Приз "За лучшую мужскую роль" получил актер Кристиан Феррер, фильм «600 миль», режиссер Габриэль Рипштейн, Мексика, США. Приз "За лучшую женскую роль" достался актрисе Лорна Джей Рейс, фильм «Тень позади Луны», режиссера Чжун Роблес Лана, Филиппины. Специальный приз жюри получил фильм "Объятия змея», режиссера Сиро Герра, Колумбия. Напомним, XIII Международный кинофестиваль стран АТР в этом году прошел в Приморье с 12 по 18 сентября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.