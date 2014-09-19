Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Закрытие "Меридианов Тихого" началось со звездной дорожки(Фоторепортаж)
В пятницу, 19 сентября, во Владивостоке закрылся кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого". По синей дорожке в фойе краевого театра оперы и балета прошли звёзды российского и зарубежного кинематографа. Как сообщает корр. Zrpress.ru, состав участников значительно отличался того, который был на открытии фестиваля.
Большая часть актеров и режиссеров покинула Владивосток раньше церемонии закрытия. В этот раз на дорожке не было Эдриена БРОУДИ, Стивена БОЛДУИНА и Майкла МЭДСЕНа. Президент кинофестиваля Владимир МЕНЬШОВ также покинул Владивосток. Владимир МЕНЬШОВ улетел из Владивостока на пару дней раньше, говорят, ради празднования своего юбилея.
Первыми по звездной дорожке закрытия прошлись председатель жюри Александр РОДНЯНСКИЙ и директор кинофестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ с дочерью Софьей.
Ирина МИКЛУШЕВСКАЯ в этот раз прошла по дорожке с Кириллом ГАВРИЛИНЫМ.
По звездной дорожке также прошли Сергей Рост, Татьяна Абрамова, Виктория Смирнова, Андрей Кальков, Дмитрий Исаев, Елена Захарова, Рок Бриннер, Кирилл Разлогов, Марина Порошина.
После того, как последний почетный гость фестиваля вошел в здание театра начался VIP фуршет, а следом - официальная церемония закрытия 12-х «Меридианов Тихого».
Фото автора.
Новости тематики
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу
- Поругались начистоту
- Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
- После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
Новости раздела
- Японский театр с 400-летней историей выступит во Владивостоке
- Во Владивостоке фильмом закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет драма с Данилой Козловским
- Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- "Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Культура под знаком "80"
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой