Закрытие "Меридианов Тихого" началось со звездной дорожки(Фоторепортаж)

В пятницу, 19 сентября, во Владивостоке закрылся кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого". По синей дорожке в фойе краевого театра оперы и балета прошли звёзды российского и зарубежного кинематографа. Как сообщает корр. Zrpress.ru, состав участников значительно отличался того, который был на открытии фестиваля.

Большая часть актеров и режиссеров покинула Владивосток раньше церемонии закрытия. В этот раз на дорожке не было Эдриена БРОУДИ, Стивена БОЛДУИНА и Майкла МЭДСЕНа. Президент кинофестиваля Владимир МЕНЬШОВ также покинул Владивосток. Владимир МЕНЬШОВ улетел из Владивостока на пару дней раньше, говорят, ради празднования своего юбилея.

Первыми по звездной дорожке закрытия прошлись председатель жюри Александр РОДНЯНСКИЙ и директор кинофестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ с дочерью Софьей.





Ирина МИКЛУШЕВСКАЯ в этот раз прошла по дорожке с Кириллом ГАВРИЛИНЫМ.





По звездной дорожке также прошли Сергей Рост, Татьяна Абрамова, Виктория Смирнова, Андрей Кальков, Дмитрий Исаев, Елена Захарова, Рок Бриннер, Кирилл Разлогов, Марина Порошина.

После того, как последний почетный гость фестиваля вошел в здание театра начался VIP фуршет, а следом - официальная церемония закрытия 12-х «Меридианов Тихого».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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