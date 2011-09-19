«Меридианы Тихого»: Владивосток зажигает огни

«Людей жалко, особенно всех…», кого не затронули и не затянули в свой киномарафон «Меридианы Тихого», да простят нам авторы - Александр и Гарри ГОРДОНЫ, вольное толкование этой фразы из фильма «Огни притона», который получил самую ценную награду 9-го Международного кинофестиваля стран АТР – Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм.

Сделано во Владивостоке

Кинонеделя с 10 по 16 сентября превратила столицу Приморского края в город, где сбываются мечты. Владивостокцы смогли пообщаться со звездой мирового кинематографа Орнеллой МУТИ, послушать несравненный голос Лайзы МИНЕЛЛИ, получить признание в любви и прогноз на большое будущее столицы Приморья от Микеле ПЛАЧИДО, взять автограф у Ингеборги ДАПКУНАЙТЕ, первыми увидеть фотовыставку «Иконы Рока» режиссера-документалиста Лэсли ВУДХЭДА, оценить главное хобби Венсана ПЕРЕСА – фотовернисаж «От Владивостока до Парижа», лично заглянуть в «чемодан» Артемия ТРОИЦКОГО на выставке из коллекции «Все дальше на Восток», побывать в Арт-резиденции «9288 км», чтобы увидеть «Другой экран».

Кто-то дождался нового фильма Ким Ки Дука, «молчавшего» три года, или благодаря Виктору ШАМИРОВУ открыл для себя «Упражнения в прекрасном». Многие жители и гости впервые станцевали свои сальсу или танго на фестивальной танцплощадке Step by Step, а юные художники показали в холле кинотеатра «Океан» свои работы, объединенные одним словом - «Владивосторг». Сотни приморцев по всему краю принимали долгожданные кинотуры с любимыми актерами. Ну и, наконец, губернаторская команда по футболу вернула себе статус победителя в игре со сборной кинофестиваля со счетом 5:2. И пусть простят нас те, чьи сбывшиеся мечты – большие и маленькие – мы упустили.

Звездная дорожка

Главные киноитоги – ожидания кинематографистов - были озвучены 16 сентября на торжественной церемонии закрытия 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоялся во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале приняли участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.

По традиции церемония закрытия началась со звездной синей дорожки у киноконцертного комплекса «Океан». Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и его супруга, заслуженная артистка России, председатель оргкомитета Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Лариса БЕЛОБРОВА вышли встречать тех, кто за долгую историю фестиваля или же за последнюю неделю стал не просто гостем Владивостока, а добрым другом приморской столицы, объединившей начинающих и именитых кинематографистов со всего мира.

Президент «Меридианов Тихого» Сергей СТЕПАНЧЕНКО со своей семьей, Рок БРИННЕР и Лиза АРЗАМАСОВА, Сергей ПУСПЕКАЛИС, Гарри и Александр ГОРДОНЫ, Софья АРЖАКОВСКАЯ («Миссис Мира – 2006») с супругом Сергеем ВЕРЕМЕЕНКО, Александр и Руслана ПЕСКОВЫ, Александр ПЯТКОВ, супруги Глеб МАТВЕЙЧУК и Анастасия МАКЕЕВА, Марио СТРАВИНСКИЙ, Всеволод ШИЛОВСКИЙ, Евгений Леонов-ГЛАДЫШЕВ, Алексей КЛИМУШКИН, супруги ФЕТИСОВЫ, Сергей РУДЕНКО и другие российские и зарубежные звезды кино, а также спорта и политики, вышли на синюю ковровую дорожку, чтобы попрощаться с Владивостоком. Главным «сюрпризом» закрытия фестиваля стал несравненный комиссар Каттани – Микеле ПЛАЧИДО, итальянский актер, режиссер и продюсер.

- Девятый год мы встречаемся с вами в одном из самых гостеприимных городов России - морском Владивостоке, который на неделю становится центром культурного единения Европы и Азии. Я неслучайно делаю акцент на его принадлежности к морю, символизирующему свободу и отсутствие всяких границ. Таким должен быть и кинематограф - безграничным, свободным от культурных, национальных и территориальных различий. Его миссия - дарить людям веру в лучшее и вдохновлять на новые свершения, - сказал президент кинофестиваля Сергей Степанченко, приветствуя собравшихся зрителей и участников кинофорума.

Большие кинонадежды

Девять наград кинофестиваля в виде морской звезды и раковины высокое жюри во главе с британским киноведом Энтони РЕЙНСОМ, известным в мире специалистом по азиатскому кино, присудило кинематографистам из Австралии, Китая, Таиланда, Канады, Италии и России.

Первым награду – Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм – из рук председателя совета директоров сети кинотеатров «Иллюзион» Эдуарда КОРИНА получил режиссер Александр ГОРДОН («Огни притона», сценарий – Гарри ГОРДОН).

Лариса Белоброва, председатель оргкомитета Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», вручила Микеле Плачидо Приз губернатора Приморского края «9288 км», символизирующий расстояние от Владивостока до Москвы. К нам Микеле прилетел не с пустыми руками, а со своей режиссерской работой «Мечта по-итальянски». И уже подтвердил, «что готов приехать сюда на следующий год в более конкретном качестве - пусть не как член жюри, но как педагог - с курсами актерского, режиссерского мастерства. Или привезти программу итальянского кино».

По традиции знаменитый и давний друг фестиваля Рок Бриннер вручил специальный приз за лучший дебют имени своего отца - Юла БРИННЕРА (звезда Голливуда начала XX века, обладатель «Оскара»). В этом году награды удостоен актер Дмитрий ВЫСКУБЕНКО за исполнение роли в фильме «Мой папа Барышников».

Приз за лучшую мужскую роль был вручен актеру из Китая ВАН Баоцяну за исполнение роли в фильме «Господин дерево». Эта лента была отмечена еще одной наградой: ХАНЬ Цзе получил Приз за лучшую режиссерскую работу.

Актрисой, сыгравшей лучшую женскую роль, была признана Фани МАЛЛЕТТ за исполнение роли в фильме «На знакомой почве» (Канада).

Еще один специальный приз «Меридианов Тихого» увезет с собой Пимпака Товира, первая международно признанная женщина-режиссер Таиланда, за короткометражную драму «Мой отец».

Лучшим короткометражным фильмом признан «Мохтар», основанный на реальной истории, снятый Халимой УАРДИРИ (Канада). Победа в конкурсе сценаристов позволила ей осуществить свою мечту - написать сценарий и поставить свой первый собственный фильм «Мохтар», и во Владивостоке лента не оставила равнодушными ни зрителей, ни членов жюри.

Для вручения Приза за вклад в мировой кинематограф на сцену поднялся Сергей Степанченко, чтобы еще раз обнять и поблагодарить самую яркую звезду девятых «Меридианов Тихого» – голливудскую актрису, легендарную Лайзу Минелли. Ее талант и неиссякаемая энергия наполняли всю фестивальную неделю – от первой звездной дорожки до церемонии закрытия, на которой она с особым блеском исполнила три своих лучших песни - «Кабаре», Maybe this time и «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И зал аплодировал стоя…

И наконец, Гран-при 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» за лучший полнометражный фильм почетный президент фестиваля, губернатор Приморского края Сергей Дарькин вручил режиссеру фильма «Тумела» Айвену СЕНУ (Австралия).

Следующий - юбилейный

- Разрешите мне объявить о закрытии «Меридианов Тихого-2011». Следующий кинофестиваль будет юбилейным, и, возможно, в 2012 году он переедет на Русский остров, где, кстати, планируется разместить киностудию, создание которой сейчас обсуждается, - сказал губернатор Сергей Дарькин, перед тем как прозвучала фестивальная рында...

…Разъехались гости, отсыпаются киноманы, которые успевали посмотреть в день до 10 кинолент, журналисты дописывают свои материалы, оргкомитет обсуждает удачи и ошибки, строит новые планы, а по краю еще движется кинопередвижка. Александр Пятков последним из артистов поехал с гастролями по Приморью. Он встретится с жителями отдаленных поселков - Кавалерово, Краснореченский, Пластун, Ольга и Веселый Яр.

В Приморье начался отсчет дней до 10-го, юбилейного, Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». «Кино для всех, кино для каждого» – стоит только захотеть, и в следующем году обязательно выбрать время, чтобы не пропустить праздник большого кино…

Фото автора.

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