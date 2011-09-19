"Меридианы Тихого": на открытие - Минелли, Шувалов и шаман Василий Иванович

10 сентября в 18.00 во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия самого главного культурного события в Приморье - Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». Вот уже девятый раз, принимая участников и гостей из Японии, Кореи, Китая, Таиланда, Великобритании, Индии, США и многих других стран, жители и гости приморской столицы имели возможность воочию увидеть на звездной дорожке российских и зарубежных кинематографистов и актеров и, конечно, взять автограф.

Перед началом открытия ведущие рассказали об истории знаменитого кинофестиваля. «Меридианы Тихого» (Pacific Meridian) – международный кинофестиваль стран АТР, который проводится во Владивостоке каждый год в сентябре, начиная с 2003 г., по инициативе губернатора Приморского края. Ежегодно Сергей Дарькин становится почётным гостем на синей ковровой дорожке.

Вот и в этот раз господин Дарькин с супругой Ларисой Белобровой, заслуженной артисткой РФ, председателем оргкомитета кинофестиваля, на правах хозяев первыми появились перед зрителями, вслед за губернатором по почетной лестнице поднялся любимый всеми приморцами известный актер и режиссер, президент "Меридианов Тихого" Сергей Степанченко со своей семьёй, а за ними – вся плеяда кинозвёзд. Среди них - Валентина Талызина, братья Андрей и Илья Носковы, Борис Смолкин, Лиза Арзамасова, Татьяна Абрамова, Гарри и Александр Гордоны, Борис Невзоров, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Хохлова, Валерий Закутский, Лев Прыгунов, оперная певица Инна Звеняцкая, Игорь Ливанов, Даг Браун, Венсан Перес, Артемий Троицкий, рок-фотограф и режиссер Лесли Вудхед, "Миссис России" Софья Аржаковская и многие другие, а также известный приморский шаман Василий Иванович из Красного Яра, который приложил руку к шикарной погоде специально для церемонии открытия.

Как писал "ЗР" в этом году почётными гостями кинофорума стали несравненная Орнелла Мути, очаровательная Миша Бартон, Рок БРИННЕР и восхитительная Лайза Минелли. Впервые за историю кинофестиваля на фирменной синей дорожке "Меридианов Тихого" появилась и звезда большой политики - первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Как истинный джентльмен он пришел на торжество с букетом цветов для первой леди края.

Владивостокцы, плотно заполонившие всю территорию, которую успели заасфальтировать к назначенной дате перед "Океаном", встречали гостей шумными овациями. Ни на минуту не прекращались вспышки фотокамер и, конечно же, не смолкала всеми любимая музыка в исполнении особой гордости Приморья - оркестра Тихоокеанского флота.

Прямо со звездной дорожки специальные гости и счастливые обладатели билетов на церемонию открытия фестиваля отправились в большой зал кинотеатра "Океан", который на всю неделю станет меккой самого свежего авторского кино стран АТР.

Фильмом открытия 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стала лента «Небесный суд» (2011 г., режиссёр Алена Званцова), в которой снялись звезды российского кино Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дмитрий Марьянов, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, Никита Зверев и другие. Представили фильм Алена Званцова и Ингеборга Дапкунайте.

После по традиции в Доме переговоров состоялась закрытая звездная вечерника в честь открытия кинофестиваля для первых лиц.

В это же время в морское путешествие "отправился роскошный корабль, пришвартованный прямо в центре города - на Спортивной гавани" (он же известная баржа, которая, судя по лозунгу "Владивосток, со 125-летием!", была последний раз выкрашена 26 лет назад). Палуба, устеленная коврами, стала местом самой продолжительной и зажигательной вечеринки, посвященной "Меридианам Тихого". Устроила этот праздник Dancing Bar Astra. Музыкальное оформление подготовили Павел Немтин, Антон Безносюк, Константин Петрук, и, конечно, главная интрига вечера – Леонид Липелис, московский диск-жокей, резидент клуба «Солянка» и Simachev Bar, который уже прославился отличным музыкальным вкусом и нестандартным видением треков самых известных артистов современности не только в столице, но и во Владивостоке. К утру главные составляющие Dress сode - бабочки и широкополые шляпы – развеяло по всей Набережной Владивостока.

Словом, фестивальная неделя началась широко по-владивостокски! И это только День первый! Спешите видеть!

ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.

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