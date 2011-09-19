«Меридианы Тихого» покажут «новый киноязык»

Главного культурного события года во Владивостоке осталось ждать недолго. В субботу, 10 сентября, свои кинообъятья распахнет 9-­й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В день открытия, на нашу фирменную звездную синюю дорожку выйдут зарубежные и российские представители киноиндустрии ­ и те, кого мы надеялись встретить, и те, кого увидеть в столице Приморского края даже не мечтали…

Три звезды

История первого в мире фестиваля, сделавшего ставку на объединение европейской и азиатской эстетики кино и культурный обмен опытом, началась в 2003 году по инициативе губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. С того времени в рамках «Меридианов Тихого» показано около 1000 картин из 94 стран мира. Главной сенсацией нынешнего кинофестиваля станет американская звезда Лайза МИНЕЛЛИ. И этим мы обязаны Року БРИННЕРУ, который давно любит Владивосток и «Меридианы Тихого», и сегодня гостем фестиваля его уже назвать нельзя, здесь он свой и… дома.

Об этом, и многом другом, что ждет любителей кино с 10 по 16 сентября на многочисленных площадках кинофорума рассказали участники первой официальной пресс­-конференции 9­-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», состоявшейся 29 августа во Владивостоке. На вопросы журналистов ответили первые лица кинофестиваля ­ председатель оргкомитета Лариса Белоброва, президент кинофестиваля Сергей Степанченко, генеральный директор Сергей Пак и программный директор Юрий Гончаров, а также начальник управления культуры Приморского края Виктор Игнатьев.

ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско­Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» ­ это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго­Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.

Приедет во Владивосток и итальянская актриса Орнелла Мути, которая, кстати, имеет русские корни по линии матери. Она любима и известна в России, но главным образом по ленте «Укрощение строптивого», где играла в дуэте с Адриано Челентано. Мужскую половину «итальянского десанта» составит… Микеле Плачидо, легендарный комиссар полиции Коррадо Каттани из знаменитого итальянского телесериала «Спрут». На творческой встрече во Владивостоке он покажет свою режиссерскую работу ­ «Мечта по­итальянски».

Услышать и увидеть «новый киноязык»

Фильмом открытия станет лента «Небесный суд» (2011 г., режиссёр Алена Званцова), в котором снялись звезды российского кино Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дмитрий Марьянов, Ингеборга Дапкунайте, Анна Михалкова, Никита Зверев и другие. «Эта история хороша именно для открытия кинофестиваля. Это философская притча...» ­ рассказал программный директор Юрий Гончаров.

А на получение главных премий «Меридианов Тихого» будут претендовать 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов, включенных в программу «Конкурс».

В состав жюри 9­-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» вошли Энтони Рейнс, известный в мире специалист по азиатскому кино, британский киновед, критик (председатель жюри); сценарист и продюсер Раиса ФОМИНА (Россия); кинокритик Филип ЧЕ (Сингапур); режиссер Лав Диас (Филиппины) и немецкий режиссер, продюсер и сценарист Ян ШУТТЕ. Неслабой пятерке профессионалов предстоит посмотреть в общей сложности 20 фильмов из 14 стран ­ России, Канады, Австралии, Индии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, США, Австралии, Таиланда, Чили, Новой Зеландии, Сингапура.

В этом году впервые фильмы конкурсной программы будут показывать в лучшем кинозале Владивостоке ­ в большом зале кинотеатра «Океан», чтобы все желающие смогли посмотреть самое свежее и отборное кино стран АТР.

"Вся нынешняя программа получилась отчасти дерзкой. В ней есть вызов, и это не просто «приглашение к путешествию», это, скорее, освоение — новых интерьеров, пейзажей, декораций. В авангарде - две программы: одна классическая - «Конкурс» - и вторая, созданная впервые, - «Движение вперед», ее можно назвать «альтернативным конкурсом», или «конкурсом наоборот». Будет очень много дебютов. Негласно, но мы решили предъюбилейный для фестиваля год отдать на откуп молодым кинематографистам. Рефлексирующим. Диким. Имманентным. Беспощадным. Новый киноязык? Возможно. Во Владивостоке? Еще как возможно. У нас, в городе и крае, статус которых стремительно меняется, становясь иным. Важным. Новым", - говорит в своем обращении к зрителям Юрий Гончаров.

«Конечно, я хочу видеть «Меридианы Тихого» фестивалем авторского кино, чтобы мы могли показать все, даже самое артхаусное, что снимают сегодня. Но нельзя забывать о том, что это международный кинофестиваль. Здесь мы представляем Россию перед странами АТР, и нам через кино хочется показать: хотя нас и «колбасит» в разные стороны, мы ­ выздоравливающая нация... Я хочу повторить слова Владимира Хотиненко: «Мы за человеческое кино». И оно у нас есть…», - ­ подытожила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Белоброва.

Кинотуры ­ - губернаторский проект

Пожалуй, главная уникальная традиция «Меридианов Тихого» ­ это кинотуры, которые были организованы по инициативе губернатора Приморья Сергея Дарькина. Наш кинофестиваль ­ единственный в своем роде культурный проект, в рамках которого проходят выездные кинопоказы и творческие встречи известных российских актеров и режиссёров с жителями Приморского края.

Вот и в этом году внушительный десант актеров среди которых Валентина ТАЛЫЗИНА, Игорь ЛИВАНОВ, Александр ПЕСКОВ, Евгений ЛЕОНОВ­ГЛАДЫШЕВ, Татьяна АБРАМОВА и многие другие во главе с бессменным председателем кинофестиваля Сергеем Степанченко отправляется на творческие встречи в глубинку края. За месяц, до 21 сентября, актеры проведут более 80 встреч со зрителями в Дальнереченске, Спасске­Дальнем, Арсеньеве, Чугуевке, Находке, в Хасанском районе и др.

«Фестиваль вошел в ту фазу, когда он не просто желаем, он уже потребен. Люди в крае интересные, пытливые, мечтающие, стремящиеся… Вообще, Приморье меняется… и люди становятся раскрепощеннее. Конечно же, я без волнения не могу проехать мимо дома в Черниговке, где жила моя семья. Там похоронены мои родители… Решили построить там часовенку», ­ - поделился личным Сергей Степанченко, вернувшийся из поездки по краю накануне пресс­-конференции.

Сделано во Владивостоке

«Меридианы Тихого» за свои девять лет разжились уникальными проектами. Среди них особое место занимает программа «Сделано во Владивостоке», дебютировавшая в прошлом году. Организаторы не ожидали, что она вызовет ажиотаж и полные залы. Эта программа дала возможность реализоваться тем талантливым людям, которые здесь живут и работают, и тем, молодым кинематографистам, которые приезжают на кинофестиваль и вдруг начинают здесь снимать.

Стоит отметить, что в 2010 году приз оргкомитета фестиваля за успешный дебют получил фильм (участник программы «Сделано во Владивостоке») Юлии Соломоновой «Поэма о кораблях». В аннотации к нему было написано: «Это фильм­-исповедь любимому городу, самому удивительному городу на свете, который невозможно забыть и в который всегда хочется вернуться...».

В подтверждение этих слов авторы четырех работ-исповедей, представленных в новой программе, снова возвращаются во Владивосток и не с пустыми руками.

Четыре фильма различного формата, созданные во Владивостоке, все желающие смогут посмотреть в специально отремонтированном кинозале гостиницы "Экватор" 11 и 15 сентября, чтобы взглянуть на наш город "чужими глазами" и "прочитать" кинопризнания в любви Владивостоку, которые разлетятся по всему миру с легкой руки молодых режиссеров.

Кстати, и сегодня Владивосток ­ выдающаяся площадка для съемок! Вдохновит ли она на новые киноленты и в каком жанре, узнаем уже в 2012­-м!

Последние приготовления

Организаторы и волонтеры кинофестиваля сегодня недосыпают свои последние ночи перед «Меридианами Тихого», еще много работы. Идет генеральная уборка и перед главной площадкой фестиваля ­ у кинотеатра «Океан». Как заверил на пресс­-конференции генеральный директор кинофестиваля Сергей Пак, «после встреч с администрацией Владивостока по вопросам благоустройства прилегающих территорий мы находимся в полной уверенности, что все будет в порядке, может, не настолько идеально, как саммиту АТЭС, но вполне достойно, чтобы принять гостей на звездной дорожке и многочисленных зрителей, которые придут смотреть кино».

А те, кто не смогут прийти поприветствовать гостей на открытии фестиваля, будут наблюдать за церемонией на сайте кинофестиваля, web­-трансляция будет вестись впервые.

Также в рамках кинофестиваля будут организованы четыре выставки, и, конечно же, будут музыкальные концерты с участием популярных звезд, творческие встречи и мастер­-классы актеров и режиссеров. И фестивальный футбольный матч, морские прогулки, ретроспектива картин кинематографистов мирового уровня под открытым небом.

До встречи на большом празднике кино во Владивостоке!

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