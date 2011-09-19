Кто из знаменитостей выйдет первым на звездную дорожку "Меридианов Тихого" во Владивостоке?

Первая официальная пресс-конференция 9-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" раскроет все тайны предстоящего кинофорума

Во Владивостоке 29 августа в 14.00 в кинотеатре «Океан» состоится первая официальная пресс-конференция 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», сообщили "ЗР" в дирекции кинофестиваля.

О том, каким будет главное культурное событие осени 2011 года, журналистам расскажут первые лица кинофестиваля: Председатель оргкомитета Лариса Белоброва, бессменный Президент кинофестиваля Сергей Степанченко, генеральный директор «Меридианов Тихого» Сергей Пак и программный директор Юрий Гончаров.

С 10 по 16 сентября Владивосток вновь станет местом, притягивающим внимание международного кинематографического сообщества. На первой официальной пресс-конференции организаторы подробно расскажут об официальной кинопрограмме и основных мероприятиях кинофорума.

Будут также названы имена тех, кому в этом году предстоит решать судьбу призового фонда и главных наград «Меридианов Тихого» - хрустальных раковины и морской звезды.

И самое главное, уже 29 августа организаторы приоткроют завесу тайны и сообщат, кто из отечественных и мировых знаменитостей 10 сентября – в день открытия Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» – пройдет по звездной синей дорожке.

Как ранее сообщал "ЗР", Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» традиционно выходит за пределы Владивостока с уникальным для России проектом «Кинотуры». Первые традиционные кинопередвижки в сопровождении народного артиста России Сергея СТЕПАНЧЕНКО и актера и музыканта Максима КРИВОШЕЕВА уже отправились в районы края.

Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. Большая внеконкурсная программа, включает в себя: панораму современного кинематографа стран АТР за прошедший год, новое российское кино, а также ретроспективы всемирно известных режиссеров. Фестиваль дает возможность всем участникам этого праздника культуры и общения поделиться своим творчеством, опытом, идеями и творческими планами. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана.

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