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Творческих людей зовут на штурм Владивостокской крепости
Ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость» в этом году пройдет на территории форта Поспелова о. Русский
В городе-герое воинской славы Владивостоке, столице Приморского края 6 сентября 2014 года пройдет второй ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость», так полюбившийся жителям и гостям Приморского края, посвященный комплексу уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенных в конце XIX - начале XX века во Владивостоке и его окрестностях.
Владивостокская крепость – настоящая жемчужина Приморского края, на сегодня не имеет аналогов в мире. 200 лет русские учились у «просвещенных» европейцев, как строить крепости. И, взяв за основу все лучшее, в итоге превзошли своих учителей. Царское правительство, по оценкам специалистов, в свое время вложило в строительство крепости средства, сравнимые с теми, что были затрачены на проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012. Здесь на территории более 400 квадратных километров было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1 тыс. 400 орудиями. Все сооружения были связаны между собой телефонной связью, оборудованы вентиляцией, электричеством и подземными ходами, где хранились двухгодичные запасы продовольствия на случай осады. Впрочем, враги ни разу так и не решились пойти на штурм неприступной Владивостокской крепости. Сейчас это единственная морская крепость, сохранившаяся в России с XIX века и включенная в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.
В этом году фестиваль будет особенным, необычным. Местом проведения фестиваля выбрана площадка форта Поспелова, что на полуострове Саперном острова Русского. Площадка расположена в 150-метрах над уровнем моря на горе Поспелова. Свое современное название этот объект получил в 1903 году 30 августа во времяпереклассификации. До этого форт всем был известен как Временное укрепление № 4. В 2000-х годах форт использовался как арт-площадка, где проводился фестиваль «Лабиринты острова Русский».
На этом загадочном, мистическом месте будут развернуты многочисленные площадки для организации отдыха жителей края.
Здесь будут организованы экскурсии на форт Поспелова и Ворошиловскую батарею. Для экскурсантов предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений. Дети будут в восторге от того, что сами смогут все потрогать. Взрослых, несомненно, привлечет экскурсия по окутанным легендами и тайнами подземным казематам.
Для организации экскурсий из разных частей города Владивостока будут отправляться автобусы согласно графику, с которым вы также сможете ознакомиться на портале www.tour.primorsky.ru или по телефонам организаторов фестиваля.
Так же на площадке проведения фестиваля «Владивостокская крепость» будет развернут открытый кинотеатр, посвященный истории Владивостокской крепости, будут проводиться мастер-классы по фотографии и изобразительному искусству, приморцы смогут посмотреть театрализованное представление из истории Владивостокской крепости.
В рамках подготовки к фестивалю будут проведены различные конкурсы среди жителей Приморского края:
- фотоконкурс «Владивостокская крепость» с 18 августа по 1 сентября;
- фотоконкурс «Владивостокская крепость» в социальном Интернет-сервисе Instagram с 18 августа по 1 сентября;
- открытый конкурс коротких литературных произведений (сочинения, рассказы, эссе) среди учащихся общеобразовательных школ города Владивостока и Приморского края с 18 августа по 1 сентября.
Все победители конкурсов будут награждены дипломами и ценными призами. Церемония награждения состоится 6 сентября 2014 года на площадке проведения фестиваля «Владивостокская крепость». Приглашаем всех к участию!
С положения о конкурсах вы можете ознакомиться на сайте Интернет-портала о туризме Приморского края www.tour.primorsky.ru
За более подробной информацией просим обращаться в оргкомитет фестиваля по телефонам: 8(423)222-00-01; 8(423)222-00-05.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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