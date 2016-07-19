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"Чайф" и "Ночные снайперы" заставили петь Владивосток и Хабаровск
Легендарная рок-группа «Чайф» дала бесплатный концерт во Владивостоке, запустив фестиваль MegaFonLive. Изюминкой шоу стало совместное исполнение финальной песни с «Ночными снайперами», выступавшими в Хабаровске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
MegaFonLive – это уникальный эксперимент в истории музыкальных фестивалей, связывающий онлайн-трансляцией две сцены разных городов в единое шоу. В этом году фестиваль стартовал с концертов группы «Чайф» во Владивостоке и Дианы АРБЕНИНОЙ с группой «Ночные снайперы» в Хабаровске.
«Для нас такие концерты становятся не только техническим экспериментом, но и возможностью привлечь новых слушателей, – рассказал в ходе пресс-конференции лидер группы «Чайф» Владимир ШАХРИН. – В отличие от кассовых концертов, на которых присутствует наша целевая аудитория, уличные фестивали собирают зрителей, которые пришли на звуки музыки. И у нас есть возможность сделать этих слушателей «своими». Ведь многие знают наши песни, но никогда не задумывались, чьи они».
Музыканты исполнили на площади Борцов за власть Советов легендарные песни: «Рок - мой выбор», «17 лет», «Аргентина - Ямайка 5:0» и многие другие. В финале концерта группа «Чайф» совместно с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы» дуэтом спели песню, за которую голосовали зрители из Владивостока и Хабаровска. Выбором слушателей стала песня группы «Чайф» «Поплачь о нем».
А MegaFonLive продолжается. 30 июля легенды питерского рока «Сплин» и «Аквариум» выступят в Омске и Перми. 6 августа «Би-2» и «Чайф» приедут в Волгоград и Саратов. А 13 августа «Би-2» и «Чайф» будут встречать уже Сочи и Ставрополь.
«Мы охватили в фестивале широкую плеяду рок-исполнителей. Ведь рок-музыка понятна и близка нашей аудитории и хорошо сочетается с форматом фестиваля. Это один из самых разновозрастных жанров, который объединяет не только города, но и целые поколения», - говорит Варвара ХМЕЛЬКОВА, руководитель по спонсорству и партнерству компании «МегаФон».
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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