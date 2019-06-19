Во Владивостоке идет фестиваль "Дни корейского кино"

Корейская культура становится ближе. С 18 по 21 июня во Владивостоке можно будет познакомиться с корейскими фильмами

18 июня в кинотеатре «Океан» начался фестиваль «Дни корейского кино». Его открывал фильм «Мисс Жена / Чудесный кошмар», в котором поднималась тема любви. Это была не только любовь к мужчине, но и детям, друзьям, миру, своему делу. Подчеркивались острые темы, которые актуальны не только в корейском обществе: коррупция, безнаказанность избалованных отпрысков из богатых семей, надменность и наглость некоторых мелких начальников. Важной нитью шла мысль о втором шансе и прощении себя. Никогда не поздно начать жить по-новому.

















Этот фестиваль можно рассматривать как очередной шаг в сторону долгосрочного партнерства между Россией и Республикой Корея. «Генеральное консульство проводит разные культурные мероприятия, но именно с помощью кино мы можем показать многогранность корейской культуры, – рассказала консул по вопросам культуры Генконсульства Республики Корея в г. Владивостоке Чо Гын Хи. – Несмотря на культурную и историческую разницу между нашими странами, вы можете почувствовать сходство между людьми и сопереживание. Думаю, что в следующем году совместные культурные мероприятия России и Кореи будут не раз».









Фильмы на фестиваль отбирали в два этапа. Сначала Комитет киноиндустрии Республики Корея составил список самых интересных фильмов. Затем госпожа Чо Гын Хи выбрала лучшие. До зрителей дошли пять кинофильмов. 19 июня в 19:00 можно будет посмотреть историческую драму «Трон», в которой показан конфликт поколений в королевской семье. Она выдвигалась на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 20 июня в 19:00 можно понаблюдать за спортивной драмой «Взлет 2». Там рассказывается о женской сборной по хоккею, участвующей в Зимних Азиатских играх. 21 июня в 16:00 можно посмотреть мультфильм «Кай: легенда зеркального озера», а в 19:00 драму «Моя блестящая жизнь». Как будут вести себя очень молодые родители, у которых появился сын, страдающий врожденным генетическим синдромом преждевременного старения? Вход на все кинофильмы свободный. Главное – не забыть получить контрамарки в кассах кинотеатра.

Автор фото: Андрей УРБАНОВСКИЙ