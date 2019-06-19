Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке идет фестиваль "Дни корейского кино"
Корейская культура становится ближе. С 18 по 21 июня во Владивостоке можно будет познакомиться с корейскими фильмами
18 июня в кинотеатре «Океан» начался фестиваль «Дни корейского кино». Его открывал фильм «Мисс Жена / Чудесный кошмар», в котором поднималась тема любви. Это была не только любовь к мужчине, но и детям, друзьям, миру, своему делу. Подчеркивались острые темы, которые актуальны не только в корейском обществе: коррупция, безнаказанность избалованных отпрысков из богатых семей, надменность и наглость некоторых мелких начальников. Важной нитью шла мысль о втором шансе и прощении себя. Никогда не поздно начать жить по-новому.
Этот фестиваль можно рассматривать как очередной шаг в сторону долгосрочного партнерства между Россией и Республикой Корея. «Генеральное консульство проводит разные культурные мероприятия, но именно с помощью кино мы можем показать многогранность корейской культуры, – рассказала консул по вопросам культуры Генконсульства Республики Корея в г. Владивостоке Чо Гын Хи. – Несмотря на культурную и историческую разницу между нашими странами, вы можете почувствовать сходство между людьми и сопереживание. Думаю, что в следующем году совместные культурные мероприятия России и Кореи будут не раз».
Фильмы на фестиваль отбирали в два этапа. Сначала Комитет киноиндустрии Республики Корея составил список самых интересных фильмов. Затем госпожа Чо Гын Хи выбрала лучшие. До зрителей дошли пять кинофильмов. 19 июня в 19:00 можно будет посмотреть историческую драму «Трон», в которой показан конфликт поколений в королевской семье. Она выдвигалась на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 20 июня в 19:00 можно понаблюдать за спортивной драмой «Взлет 2». Там рассказывается о женской сборной по хоккею, участвующей в Зимних Азиатских играх. 21 июня в 16:00 можно посмотреть мультфильм «Кай: легенда зеркального озера», а в 19:00 драму «Моя блестящая жизнь». Как будут вести себя очень молодые родители, у которых появился сын, страдающий врожденным генетическим синдромом преждевременного старения? Вход на все кинофильмы свободный. Главное – не забыть получить контрамарки в кассах кинотеатра.
Автор фото: Андрей УРБАНОВСКИЙ
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке идет фестиваль "Дни корейского кино"
- Японский традиционный театр Ивами Кагура выступил во Владивостоке
- Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
- Музыканты из столицы Техаса сыграют хип-хоп в Находке и Владивостоке
- Легендарный кутюрье Карл Лагерфельд мог бы быть жителем Владивостока
- Во Владивостоке состоится открытый урок по аргентинскому танго
- В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
- Во Владивосток вновь приходит большой джаз
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Блюграсс-квартет Scratchdog Stringband из США сыграет концерты в Хабаровске, Находке и Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке идет фестиваль "Дни корейского кино"
- Юные читатели с нетерпением ждут продолжения "Приключений Кати и Марка"
- "Надо поверить в то, что ты пишешь"
- Литература спасет мир
- Японский традиционный театр Ивами Кагура выступил во Владивостоке
- Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
- "Ночь музеев" подарила свет
- Во Владивостоке "Ночь в музее" отгремела на "Заре"
- В музеях Владивостока нет места туристам
- 41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...
- Toyota решила возродить забытую, но полезную модель
- Россиян сделают еще беднее
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Оказалось, что Русский и Шамора далеко не самые любимые места отдыха владивостокцев
- Лагутенко объяснил, почему Владивосток не в состоянии провести крупный музыкальный фестиваль
- Популярный мессенджер упал по всему миру
- Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первых гостей