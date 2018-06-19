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Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
Выставка «Владивосток-158» объединила работы художников России, стран Балтии и АТР
Эксперты назвали уникальной художественную выставку, открывшуюся в минувшую среду в Приморском отделении Союза художников России. Здесь представлены работы художников Белоруссии, Эстонии, Литвы, а также Вьетнама, Китая и Японии.
Выставка, посвященная дню рождения Владивостока, в год 80-летия Приморского края получилась настолько разнообразной и объемной, что устроители разделили ее на две части: с 13 июня (всего восемь дней) экспонируются работы гостей, а 22 июня залы творческой организации будут отданы в распоряжение приморских художников. Как заметили организаторы, столь представительная выставка стала возможна, в том числе, благодаря поддержке краевой и городской властей.
По словам организатора выставки, искусствоведа Ольги ЗОТОВОЙ, то, что представлено в залах, может соответствовать девизу «Владивосток - город открытый всем ветрам и всем флагам. Здесь есть совмещение азиатского и европейского контекстов. Прибалтийскую графику ценят во всем мире за ее скрупулезность, тонкий штрих, и здесь это все представлено. В то же время здесь есть очень интересные орнаментальные вещи, которые свидетельствуют о продолжении традиций многих тысячелетий - это работы художников Азии. И здорово, что во Владивостоке, который очень молод, соединяются эти контексты.
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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