Культура под знаком "80"

В честь масштабного юбилея Приморского края мастера искусств представят жителям обширную культурную программу

В честь 80-летия Приморского края готовится обширная культурная программа. Решено, что все мероприятия Приморской краевой филармонии будут посвящены предстоящему юбилею. Под знаком «80» прошел традиционный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», премьера военно-морской симфонии «Варяг», написанной кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА и посвященная Владивостоку. Впереди - фестиваль культур АТР, традиционный международный джазовый фестиваль. Готовятся приморские артисты и к участию в культурной программе Восточного экономического форума, а также к праздничным концертам, которые пройдут непосредственно в юбилейные дни - в октябре 2018-го.

Что ждать приморцам от мастеров искусств в юбилейном году - об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор ГАУК «Приморская краевая филармония» Анна АЛЕКО.

Представляем местные таланты

- Анна Николаевна, Приморская краевая филармония погрузилась в юбилейные мероприятия с самого начала года, но сам праздник пройдет в октябре, что новенького увидят и услышат приморские зрители за это время?

- Действительно, мы решили провести весь год под знаком 80-летия Приморья и собрать на площадке филармонии все лучшее из творческого потенциала края в области классического искусства, показать молодые таланты, которые сегодня живут и работают во Владивостоке. Мы сегодня активно сотрудничаем с творческими коллективами Дальневосточного института искусств, Академическим хором ДВФУ, другими образовательными и творческими коллективами края.

Свои программы готовят и коллективы, работающие в Приморской краевой филармонии: Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Анатолия СМИРНОВА, эстрадный оркестр под управлением Дмитрия БУТЕНКО, квартет русских народных инструментов «Садко» под руководством Заслуженного артиста РФ Валерия СЕРГЕЕВА. В филармонии есть также ансамбль «Вдохновение» Натальи КРИВИЦКОЙ и ансамбль «Кармен» под руководством Людмилы ГОМОЗОВОЙ. Первоначально эти два коллектива по набору инструментов были однотипны, но затем Наталья Кривицкая преобразовала свою группу в Джаз- квартет, они с успехом выступили на джазовом фестивале, а на фестивале классической музыки «Дальневосточная весна» представили классику в обработке современных композиторов и были очень тепло встречены публикой.

Ансамбль «Кармен» также расширил свои возможности, у них появились фортепьяно, флейта, перкуссия, они зазвучали по-новому. У нас большое количество солистов, инструменталистов, отдельных исполнителей, о каждом из которых можно рассказывать. Вообще, творческий состав Приморской краевой филармонии - это 154 человека, так что, не сомневаюсь, наше участие в праздничных концертах будет интересным и принесет приморцам немало приятных минут.

Юбилейный диск

Кроме того, по предложению солистки филармонии Елены БРЫКИНОЙ решено выпустить диск, посвященный юбилею края с записями выступлений наших коллективов и солистов. Сейчас идет работа над этим диском, в него войдут 12 музыкальных произведений о Приморском крае, о родине, в том числе и местных авторов. Когда-то у филармонии была подобная практика, поскольку она располагала собственной студией. Сегодня для нас это такая новая проба пера, мы давно этого не делали. Но думаю, что данный проект интересен уже тем, что пение солистов сопровождает живое музыкальное сопровождение (никакой электронной музыки!) - фортепьяно, ансамбль русских народных инструментов «Садко», который, кстати говоря, может играть все, от народной музыки до серьезной классики.

Торжественное мероприятие по случаю юбилея пройдет на Приморской сцене Мариинского театра, но помимо этого большой концерт состоится на открытой площадке (центральная площадь города). Свою программу готовит и Приморская краевая филармония.

Сюда приедет композитор Александр Терентьевич Гончаренко, который сейчас живет в Санкт-Петербурге. Он долгие годы работал в Приморье и написал несколько новых произведений для симфонического оркестра. Мы представим его творчество на юбилейном концерте, на сцену вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром выйдут учащиеся Владивостокского колледжа искусств, ученики Владимира Алексеевича ПЕРЕКРЕСТА, программа будет выстроена на произведениях приморских композиторов, большая часть будет отдана творчеству Гончаренко, который также отмечает свое 80-летие. Этот концерт состоится 25 октября.

Естественно, тематика 80-летия Приморья прозвучит и на Восточном экономическом форуме. Культурная программа является неотъемлемой и одной из важных составляющих форума, обычно она вызывает огромный интерес у гостей ВЭФ, представителей средств массовой информации, а также у жителей города и края. Ежегодно в рамках форума проходят концерты, спектакли и выставки в учреждениях культуры, расположенных в г. Владивостоке. Пройдут концертные программы на открытых площадках кампуса ДВФУ с участием творческих коллективов Дальневосточного федерального округа, а также на открытой площадке на материковой части г. Владивостока - для населения. В период проведения Восточного экономического форума-2018 на Спортивной набережной установят сценическую конструкцию с полным техническим оборудованием (свет, звук, светодиодные экраны, шатры для переодевания артистов). Концерты запланированы в период с 12 по 16 сентября 2018 года: в дни проведения форума (12-13 сентября) и открытого посещения населением Выставки «Улицы Дальнего Востока» (14-16 сентября).

Так, 12, 13, 14 сентября (это будние дни) в вечернее время с 18.00 до 21.00, по согласованию с организаторами концертов на кампусе ДВФУ, будут организованы трехчасовые концертные программы с участием творческих коллективов Дальневосточного федерального округа. В каждой программе примут участие по три региона ДФО (всего за три дня в концертах примут участие 9 субъектов).

Неопределенные гастроли

- Планируются ли какие-либо гастроли по краю по случаю юбилея?

- С этим есть некоторые сложности. К сожалению, филармония не попала в существовавшую в прошлые годы программу по оснащению транспортом учреждений культуры, и у нас до сих пор нет собственного автобуса. А самое дорогое в ведении гастрольной деятельности с участием оркестра - это наличие транспорта, так что в организации выездов по краю мы ограничены.

В прошлом году мы выиграли тендер на проведение концертов «Мастера искусств - жителям Приморья», тогда мы съездили в Большой Камень, Фокино, Артем, Уссурийск. В концертах принял участие камерный состав Тихоокеанского симфонического оркестра и практически весь состав эстрадного оркестра, зрители тепло встречали наших вокалистов и квартет «Садко». В этом году также планируем участвовать в конкурсе, но пока он не объявлен.

Филармония - учреждение бюджетное, и если будет соответствующее финансирование, то мы выстроим свою гастрольную деятельность по краю в рамках празднования 80-летия Приморья. Во всяком случае, соответствующее поручение все наши службы и коллективы получили - подготовка соответствующих программ, рассчитанных на гастрольное исполнение, ведется. Но я бы их назвала гастролями условно (ведь гастроли все-таки должны давать некий финансовый эффект), а это скорее такая социально ориентированная акция, рассчитанная на просвещение наших жителей в области классического искусства. И конечно, хочется приехать в отдаленные города и поселки, где мы давно уже не были.

- В другие регионы коллективы филармонии выезжают?

- В прошлом году Тихоокеанский симфонический оркестр в полном составе побывал в Харбине и Благовещенске, мы возобновили гастрольную деятельность после 10-летнего перерыва. Есть некоторые наметки и на текущий год. В октябре ежегодно проводится фестиваль культур стран АТР, планируется, что откроем фестиваль во Владивостоке, а потом весь состав оркестра уедет в Японию и Южную Корею, фестиваль продолжится там. Филармония получила официальное приглашение, готовится новая программа.

Конечно, оркестру необходимо выезжать в другие регионы и страны, это неоценимый опыт, возможность работы на разных сценических площадках, хороший стимул для постоянного совершенствования. Это новые возможности для становления коллектива и солистов с точки зрения профессионального роста. Поэтому мы нацелены и на то, чтобы приглашать других дирижеров сюда для работы с оркестром, и Анатолия Павловича Смирнова хотим делегировать для управления другими оркестрами, и, конечно же, выезжать на гастроли. Это становится возможным, в том числе, благодаря тому, что у нас выстроились дружеские отношения с генеральными консульствами Японии и Республики Корея, тем более что сейчас идет перекрестный год Японии и России.

В этом году японские коллеги везут к нам несколько интересных программ, например, в июне на сцене филармонии выступит знаменитая японская эстрадная исполнительница Токико КАТО. В России она известна исполнением песни Аллы ПУГАЧЕВОЙ «Миллион алых роз», других русских песен, которые, кстати говоря, популярны и в Японии. Во Владивостоке Токико Като будет петь в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра. Она представит свою программу «Из Японии с Любовью», концерт состоится уже 24 июня.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Это все - парадная сторона деятельности филармонии, но ведь есть и проблемы, которые осложняют путь деятелей искусства к зрителю, не могли бы их обозначить?

- На сегодняшний день существует три крупные проблемы, которые требуют скорейшего разрешения. Во-первых, это заработная плата, нам не хватает порядка 20 млн рублей в год из краевого бюджета на обеспечение зарплаты в соответствии с дорожной картой, доведенной майским 2012 года Указом Президента РФ.

Вторая проблема - приобретение новых музыкальных инструментов. Практически все инструменты, которые покупались давным-давно, к настоящему времени списаны, и музыканты играют на своих собственных инструментах, что в корне не правильно. Мы подаем ежегодно заявки, но они отклоняются. Но так как в этом году все-таки в госпрограмме «Развитие культуры» появилась статья расходов «обновление материально-технической базы», а именно - приобретение музыкальных инструментов, мы не теряем надежды, что хотя бы в следующем, знаковом для филармонии году ­(Приморской краевой филармонии исполняется 80 лет), мы все-таки получим какой-то набор инструментов.

И конечно, это гастрольная деятельность, о которой уже говорилось. При активной финансовой поддержке, как это было, скажем, еще лет пять назад, артисты филармонии смогли бы регулярно бывать в различных городах и районах края. Поверьте, эти творческие встречи нужны и важны не только жителям Приморья, но и самим деятелям искусств.

На фото: Директор ГАУК «Приморская краевая филармония» Анна Алеко: «Мы решили провести весь год под знаком 80-летия Приморья и собрать на площадке филармонии все лучшее из творческого потенциала края в области классического искусства, показать молодые таланты».

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.