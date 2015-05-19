Во Владивостоке свое 30-летие ансамбль танца "Плясунья" отметит юбилейными концертами

Сегодня «Плясунья» самый большой танцевальный коллектив во Владивостоке. 320 девочек и мальчиков от 4 до 24 лет ежедневно приходят на занятия в Центр Детского творчества (Океанский пр-т, 43).

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края ансамбль "Плясунья" образован в 1985 году. В этом году коллектив отмечает свой 30-летний юбилей.



Качественная образовательная программа и квалифицированные педагоги, разнообразный репертуар и высокое исполнительское мастерство, самобытность и сохранение традиций танцевальной культуры - вот основные показатели, характеризующие уровень 30-летней творческой деятельности ансамбля.









Обучение в ансамбле формирует у детей знания в области хореографической культуры (различные стили, направления, жанры), при этом основными направлениями работы коллектива является народный и детский танец. Приобщение детей к искусству танца позволяет постичь не только эстетику движения, но и способствует решению одной из важных проблем эстетического воспитания учащихся - приобщения их к богатству танцевального и музыкального народного творчества. Хореография танцев ансамбля имеет своеобразный почерк, она проникнута национальным колоритом, отражающим красоту и богатство народного танцевального искусства России и других стран мира.

Художественный руководитель коллектива Юлия Николаевна Горбунова вместе с педагогами ансамбля сохраняют культурное наследие русской школы хореографии, прививают молодому поколению любовь и уважение к традициям и истории своей страны, воспитывают чувство патриотизма.



С большой творческой отдачей маленькие артисты ансамбля "Плясунья" выступают на сценических площадках города и края, принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Неоднократно коллектив представлял Россию на международных фестивалях в Японии, Корее, Вьетнаме.

Коллектив за годы своего существования стал лауреатом многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, участником культурных программ самых различных форумов.

Большим событие для ансамбля в прошлом году было участие в Паралимпийских играх. В Сочи ребята поехали по приглашению Олимпийского комитета и представляли Дальневосточный регион, выступая на концертных площадках в Олимпийском парке и экспозиции Дальнего Востока.

Побывали ребята в прошлом году и на международных фестивалях в г. Манила (Филиппины), г. Хайфон (Вьетнам), г. Далянь (КНР), приняли участие в культурных обменах с Японией, Китаем, Вьетнамом.





Свое 30-летие ансамбль народного танца «Плясунья» отметит юбилейными концертами:

22 мая в 19.00 "Россия, тебе посвящается!"

Культурно-развлекательный центр Профсоюзов (ДК Ленина), Светланская, 147

24 мая в 12.00 "С днем рождения, Плясунья!" и 15.00 "В дружбе - наша сила!"

Центр детского творчества (Дворец пионеров), Океанский проспект, 43.

Юбилейная программа будет насыщена яркими красочными номерами, которые уже давно полюбились зрителям. В репертуаре «Плясуньи" более 80 постановок. Ежегодно репертуар обновляется премьерами. И в этом году зрителей ожидают новые танцы: "Приморское раздолье", вальс "Мой город", "Танец фей", "Пробуждение", детский танец "Подсолнухи".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



