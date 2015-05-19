www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке свое 30-летие ансамбль танца "Плясунья" отметит юбилейными концертами

19 Мая 2015, 18:26 | Приморье

Сегодня «Плясунья» самый большой танцевальный коллектив во Владивостоке. 320 девочек и мальчиков от 4 до 24 лет ежедневно приходят на занятия в Центр Детского творчества (Океанский пр-т, 43). 

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края ансамбль "Плясунья" образован в 1985 году. В этом году коллектив отмечает свой 30-летний юбилей.

Качественная образовательная программа и квалифицированные педагоги, разнообразный репертуар и высокое исполнительское мастерство, самобытность и сохранение традиций танцевальной культуры - вот основные показатели, характеризующие уровень 30-летней творческой деятельности ансамбля.


 



Обучение в ансамбле формирует у детей знания в области хореографической культуры (различные стили, направления, жанры), при этом основными направлениями работы коллектива является народный и детский танец. Приобщение детей к искусству танца позволяет постичь не только эстетику движения, но и способствует решению одной из важных проблем эстетического воспитания учащихся - приобщения их к богатству танцевального и музыкального народного творчества. Хореография танцев ансамбля имеет своеобразный почерк, она проникнута национальным колоритом, отражающим красоту и богатство народного танцевального искусства России и других стран мира.

Художественный руководитель коллектива Юлия Николаевна Горбунова вместе с педагогами ансамбля сохраняют культурное наследие русской школы хореографии, прививают молодому поколению любовь и уважение к традициям и истории своей страны, воспитывают чувство патриотизма. 

С большой творческой отдачей маленькие артисты ансамбля "Плясунья" выступают на сценических площадках города и края, принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Неоднократно коллектив представлял Россию на международных фестивалях в Японии, Корее, Вьетнаме.

Коллектив за годы своего существования стал лауреатом многих Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, участником культурных программ самых различных форумов.

Большим событие для ансамбля в прошлом году было участие в Паралимпийских играх. В Сочи ребята поехали по приглашению Олимпийского комитета и представляли Дальневосточный регион, выступая на концертных площадках в Олимпийском парке и экспозиции Дальнего Востока.

Побывали ребята в прошлом году и на международных фестивалях в г. Манила (Филиппины), г. Хайфон (Вьетнам), г. Далянь (КНР), приняли участие в культурных обменах с Японией, Китаем, Вьетнамом.


 

Свое 30-летие ансамбль народного танца «Плясунья» отметит юбилейными концертами: 

22 мая в 19.00 "Россия, тебе посвящается!"

Культурно-развлекательный центр Профсоюзов (ДК Ленина), Светланская, 147

24 мая в 12.00 "С днем рождения, Плясунья!" и 15.00 "В дружбе - наша сила!"

Центр детского творчества (Дворец пионеров), Океанский проспект, 43.

Юбилейная программа будет насыщена яркими красочными номерами, которые уже давно полюбились зрителям. В репертуаре «Плясуньи" более 80 постановок. Ежегодно репертуар обновляется премьерами. И в этом году зрителей ожидают новые танцы: "Приморское раздолье", вальс "Мой город", "Танец фей", "Пробуждение", детский танец "Подсолнухи".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    


 

Автор:
Теги: плясунья  концерт  юбилей 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru