Приморские прогулки по Гималайским трекам Непала: И пусть ветер несет меня!..

Я сидела на крыше гестхауса, пила кофе и пыталась привыкнуть к мысли, что теперь в Гималаи можно ездить, как домой. На треки, в альп­экспедиции и просто кофе попить. Действие происходило в городе-герое Катманду – столице Непала, потому никакого риска для жизни.

Тамошние крыши плоские, на них местные матроны разводят сады из фикусов, пальм и прочих тропических растений. Утром с крыши геста видна узкая полоска Гималайских хребтов. Сиди себе, медитируй, молись или тупи. Осмысливай предыдущий маршрут и собирайся с силами на следующий.

Ask Google!

В Индию надо было двигаться только через неделю – в Бодхгаю (штат Бихар). Место просветления исторического Будды Шакямуни. Вот уже более тридцати лет подряд под Новый год Далай Лама (тот самый тибетский духовный лидер, которого так не любит правительство КНР) проводит в Бодхгае всебуддийскую международную тусовку и дает посвящение в Калачакру. Объяснять, что это такое и с чем его едят, долго – ask Google… А до пития кофе в славном Катманду меня два месяца носило по индийским и непальским штатам. Это были очередной технический эксперимент и ответ на вопрос: «Как побывать в Гималаях без организации спортивной экспедиции и без тургруппы?»

Лучший друг Google сказал, что в экспедицию без головной боли можно сходить с Neuru institute of mountaineering (по­-русски будет что­-то вроде «Институт альпинизма имени Джавахарлала НЕРУ») – Индия, Уттаракханд, Уттаркаши. А побродить всласть, без оплаты услуг гида и носильщика, – в Непале. В районе Аннапурны во всех деревнях по ходу треков построены простенькие гесты. Койко­место, душ, завтрак-­обед-­ужин. Кое­где даже варят нормальный кофе. Или наливают виски. Я про то, что тащить на себе ничего не надо. А перевалы по пути встречаются сказочной красоты! Например, Торунг пас на круговом двухнедельном треке вокруг Аннапурны – высота 5400 метров! И ничего, идешь себе, никаких тебе веревок, крюков, оттяжек и жумаров. Нормально все, только ноги переставляй и дыши равномерно. Правда, перед вылазкой неплохо бы сходить в спортзал. И говорить по­-английски. Можно с ошибками, без классического британского произношения. Но говорить. И иногда писать.

Британский подход

Судя по личному опыту, эти условия и интерес к теме совпадают у редкого русского. «Институту альпинизма имени Джавахарлала Неру» больше 40 лет, и я была там первым русским студентом за всю историю. Хотя институт международный, сертифицирован UIAA (Международная организация альпинизма и скалолазания) и принимает студентов из Европы, обеих Америк и Азии.

Вообще­-то, как у человека, родившегося в России, первые инструкторы по альпинизму у меня, естественно, были русские. С советской закалкой. Согласно их советам человек, идущий в горы, должен так организовать свою жизнь, чтобы к альпсборам у него были и определенные спортивные навыки, и необходимое личное и групповое снаряжение.

В Индии я столкнулась с британской школой альпинизма, согласно которой у альпиниста, прежде всего, должны быть… мозги. Именно так сказал на выпускном вечере директор института. Пришлось согласиться. Потому что снаряжение не надо будет покупать – его выдаст специально обученный завскладом, причем не что попало, а Petzl и Marmot. Пищу в кампусе, базовом и штурмовом лагерях будет готовить профессиональный повар – шесть раз в день (плюс шоколад в условиях высокогорья). И палатки в базовом лагере будут большими, со светом. Дело в том, что по установленным британцами правилам все снаряжение для экспедиций несут поттеры­-носильщики, а студенты – только личное снаряжение. Причем девушки сдают поттерам еще и пластиковые боты и кошки… В институте есть хостел, столовая, три скалодрома, территория с естественным рельефом, три лекционных зала, библиотека, медицинская клиника (на тренировках на естественном рельефе всегда дежурит машина­-амбуланс) и даже кинотеатр с креслами со специальными подставками для попкорна. Впрочем, кинотеатр есть и в базовом лагере, правда, без кресел. Но ежедневно в семь часов вечера вместо попкорна там выдается жидкий суп и организовывается просмотр какого­нибудь фильма горной тематики… Между тем тренировочный график мягким никому не показался: и скалолазание, и ледолазание, и снежная техника, и траверсы по ледникам – хватало всего.

Одним словом, от вышеперечисленного у меня был культурный шок. Лечила я его уже в базовом лагере, в филиале институтской библиотеки (и это на высоте 3600 метров!), где меня заинтересовала книжка о британской экспедиции на Эверест в 1939 году. Они не зашли. Но суть не в этом. В дневнике экспедиции сказано: «Мы прибыли в Калимпонг, и губернатор штата дал прием в нашу честь. Мы переоделись в причитающиеся случаю костюмы…» На этой фразе я, полная сочувствия к угнетаемым капиталистами индусам, занервничала: погрузить фрачный костюм в Лондоне, доставить его в Калькутту, откуда поттеры тащили его до Калимпонга, чтобы один раз (!) надеть на приеме у губернатора! Озарение снизошло на дневниковой заметке следующего содержания: «И поттеры несли в базовый лагерь на Эверест 600 яиц для приготовления нормального английского завтрака…». А ведь мир в этой части света просто так устроен: кто­-то несет 600 яиц, кто-­то их готовит, а кто­то ест. Все просто!

Кстати, 28 дней тренировок у высококвалифицированных гималайских инструкторов с полным жизнеобеспечением для иностранцев обходится «аж» в 650 баксов. После них у меня что­-то сильно поменялось в сознании. И вернувшись в Россию, на предложение одного из товарищей по спортфедерации поспешить с покупкой билетов в Среднюю Азию – на летние альпсборы грустно спросила: «А кто будет тащить 600 яиц для приготовления нормального английского завтрака?..».

Трекинг в одиночку

Прогулки по Гималайским трекам Непала – после тренировок в индийском альпинституте – показались программой выходного дня. В городе­герое Похара платишь $20 за пропуск на территорию национального парка, там же в офисе выдают брошюру с возможными вариантами прогулок и рекомендациями никогда и ни в коем случае не ходить в горах одной – без гида и поттера. «Да уж, – подумала я, вспомнив свое этническое происхождение, – это всего лишь треки!». Технически ничего сложного, просто каждый день надо топать ногами часов по шесть­восемь, в зависимости от дистанции между деревушками с местами ночевок и набора высоты. Просыпаешься (в гостинице, в постели), идешь в душ (иногда с горячей водой, в моем случае – со льдом, не сезон!), завтракаешь (тем, что приготовил повар) и выдвигаешься. Фотоаппарат лучше вообще не упаковывать, и обязательно взять запас батарей с флешками. Виды вокруг впечатляют! Потому­то люди и едут в Непал, а потом долго тащатся то в гору, то с горы. Переходы не опасны, разве что могут выматывать физически. А в остальном… Красиво здесь. Очень. Просто завораживающе красиво. И вечный ветер треплет вечные флаги.

Кстати, именно здесь мне пришла идея нарисовать серию книжек про Азию. Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индия… – где меня только не носило. И начала я с Непала, Гималаев и города­-героя Катманду.

Наталья ВЛАСЕНКО, «Дальневосточный капитал».