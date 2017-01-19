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Дед Мороз доберется до Приморья лишь к 28 января
Дед Мороз из Великого Устюга откроет свою резиденцию в русском парке «Изумрудная долина». В честь назначения нового преемника сотрудники парка подготовили интерактивную театральную постановку и пиротехническое шоу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Главный дедушка страны специально приедет в Уссурийск, чтобы стать участником грандиозной праздничной программы, посвященной открытию резиденции Деда Мороза в русском парке «Изумрудная Долина». Новый Дед Мороз официально «вступит в должность» и примет первых гостей уже 28 января.
Как рассказал руководитель парка Сергей Вакуленко, теперь туристы и жители Приморья смогут наслаждаться волшебством новогодних праздников не только зимой, но и в течение всего года.
«У нас появится свой Изумрудный Дед Мороз – преемник Всероссийского Волшебника. Он будет представлен гостям парка в день открытия резиденции, и на протяжении всего года будет проводить различные мероприятия для детей и взрослых. В программе Деда Мороза встречи с детьми из детских домов и реабилитационных центров, а также посещение маломобильных детей. У каждого ребенка должна быть сказка, а наш Дедушка сможет ее легко организовать», – рассказал он.
Руководитель парка добавил, что приветствие гостя состоится как раз в день празднования Нового года по Восточному календарю.
«Тем самым мы хотим показать, что Дальний Восток – это уникальный регион России. Здесь Новый год отмечается трижды – кроме традиционного празднования, жители с удовольствием встречают Старый Новый год и радуются наступлению Нового года по восточному календарю. Гости праздника смогут увидеть, как именно отмечаются эти праздники не только у нас, но и в других странах мира», – сообщили сотрудники парка.
В день открытия резиденции для гостей буду проводиться развлекательные шоу, а также познавательные мастер-классы и красочные постановки. В рамках сказочного мероприятия посетители парка примут участие в интерактивной театральной постановке с участием актеров театра драмы Уссурийского городского округа им. Веры Комиссаржевской. Украшением события станет пиротехническое шоу праздничного агентства «Фаэтон». В ходе праздника будут подведены итоги конкурса варежек, которые все желающие готовили для оформления выставки в резиденции, и конкурс писем Деду Морозу. Главный Дед Мороз из Великого Устюга наградит сладкими подарками самых талантливых участников конкурсов.
Отметим, что открытие резиденции Деда Мороза в парке «Изумрудная долина» стало одним из главных событийных туристических мероприятий Приморского края, направленных на повышение туристической привлекательности региона. Праздник вошел в «Событийный календарь – 2017», который ведет АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».
По словам директора Приморского ТИЦ Дарьи Гусевой, календарь главных событий региона формируется ежегодно и публикуется на общественных порталах и в СМИ с целью привлекать внимание туристов к ключевым мероприятиям Приморья. Список на 2017 год уже составлен и разослан по туристическим компаниям, однако прием заявок продолжается. Приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием региона могут все муниципальные праздники и фестивали, обратившись в офис ТИЦ.
Как отметил директор департамента туризма Константин Шестаков, приобретая краевой статус, муниципальные мероприятия будут способствовать развитию территорий и пополнению местных бюджетов. Он подчеркнул, что Приморье уделяет большое внимание формированию правильного туристского продукта и его продвижению на международном рынке. Развитие событийного туризма – важнейшее направление, в полной мере отражающее туристическую привлекательность региона.
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