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Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian разбогатеет
18 Ноября 2012, 15:47 | Приморье
Бюджет кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, который ежегодно проходит во Владивостоке, планируют увеличить до 50 млн рублей и, возможно, сменить главную площадку – провести его в 2013 году в новом театре оперы и балета.
По словам депутата Павла СЕРЕБРЯКОВА, увеличение бюджета – инициатива губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Еще 50 млн рублей планируется привлечь за счет спонсоров. В этом году на юбилейный Pacific Meridian направили 40 млн рублей, а проходящие ранее стоили около 27 млн рублей.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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