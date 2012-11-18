Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian разбогатеет

Бюджет кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, который ежегодно проходит во Владивостоке, планируют увеличить до 50 млн рублей и, возможно, сменить главную площадку – провести его в 2013 году в новом театре оперы и балета.



По словам депутата Павла СЕРЕБРЯКОВА, увеличение бюджета – инициатива губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Еще 50 млн рублей планируется привлечь за счет спонсоров. В этом году на юбилейный Pacific Meridian направили 40 млн рублей, а проходящие ранее стоили около 27 млн рублей.