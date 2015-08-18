Участникам ВЭФ споют и спляшут коренные народы севера

Впервые в Приморье в рамках Восточного экономического форума состоится Всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Кочующий по всей России фестиваль культуры коренных народов Севера можно будет увидеть во Владивостоке и Уссурийске.

Как рассказали в департаменте культуры Приморского края, участники мероприятия - представители коренных малочисленных народов Севера: ительмены, эвенки, эвены, чукчи, саамы, долганы и другие.

«В программе фестиваля они продемонстрируют уникальные вокальные и хореографические данные, этническую одежду, представят предметы быта, изделия традиционных ремесел», - отметили в ведомстве.

Также зрители смогут посетить фотовыставку и познакомиться с национальными играми. Интерактивную часть праздника дополнят мастер-классы по северному танцу, горловому пению, игре на национальных инструментах. Фестиваль пройдет на Центральных площадях Владивостока и Уссурийска. Проект реализуется при поддержке Администрации Приморского края. Отметим, география проекта от Мурманска до Чукотки, он объединит артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Таймыра, Мурманской области и зрителей Приморского и Хабаровского краев.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.