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Участникам ВЭФ споют и спляшут коренные народы севера
Впервые в Приморье в рамках Восточного экономического форума состоится Всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Кочующий по всей России фестиваль культуры коренных народов Севера можно будет увидеть во Владивостоке и Уссурийске.
Как рассказали в департаменте культуры Приморского края, участники мероприятия - представители коренных малочисленных народов Севера: ительмены, эвенки, эвены, чукчи, саамы, долганы и другие.
«В программе фестиваля они продемонстрируют уникальные вокальные и хореографические данные, этническую одежду, представят предметы быта, изделия традиционных ремесел», - отметили в ведомстве.
Также зрители смогут посетить фотовыставку и познакомиться с национальными играми. Интерактивную часть праздника дополнят мастер-классы по северному танцу, горловому пению, игре на национальных инструментах. Фестиваль пройдет на Центральных площадях Владивостока и Уссурийска. Проект реализуется при поддержке Администрации Приморского края. Отметим, география проекта от Мурманска до Чукотки, он объединит артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Таймыра, Мурманской области и зрителей Приморского и Хабаровского краев.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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