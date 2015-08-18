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"Лето на Русском-2015" пронеслось стремительно…
Последний день культурно-спортивного праздника «Лето на Русском» прошел в субботу, 15 августа, на территории Дальневосточного федерального университета. Церемония закрытия фестиваля началась с зажигательных танцев, поздравлений и, конечно, награждения победителей.
Директор департамента физической культуры и спорта Жан КУЗНЕЦОВ наградил победителей и призеров в водных видах спорта - гребле на «Драконах», «Аутригерах» и скоростном маневрировании на моторной лодке.
«В течение 9 дней мы с вами наблюдали очень насыщенную программу, было много новшеств, как в культурной, так и в спортивной составляющей. В рамках фестиваля «Лето на Русском» мы впервые провели соревнования по гребле на экзотических лодках «Аутригер». Гонка удалась, мы довольны, и гости из Гонконга под большим впечатлением. Отмечу, что дистанция вокруг острова Русский была действительно тяжелой и экстремальной. Мы делали ставку на молодость, а победили ветераны. Будем и дальше развивать это направление. Уверен, в следующем году к нам приедет гораздо больше спортсменов из других стран», - сказал он.
Фестиваль «Лето на Русском» известен далеко за пределами России благодаря международным соревнованиям по аквабайку. В этом году чемпионат умножил количество иностранных флагов на приморском берегу, став с этого года финальным этапом мирового первенства. 24 экипажа из 14 стран боролись за звание лучшего аквабайкера мира.
В субботу, в день официального закрытия Фестиваля, гости праздника еще раз смогли увидеть удивительное эбру-шоу живописи на воде, особенно полюбившееся детям. Концертную программу украсило саксофон-шоу от неподражаемой Елены ШЕРЕМЕТ и номера дальневосточной рок-группы «Бриолин».
Напомним, ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» проходит на территории кампуса ДВФУ по инициативе Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
В этом году полюбившийся приморцам праздник проходил с 7 по 15 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета в 3-й раз. Любителей спорта порадовали соревнования по мини-футболу, стритболу, теннису, бейсболу, паралимпийским дисциплинам, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер» и, конечно, международный чемпионат по аквабайкам.
Культурную часть фестиваля наполнили вернисаж, арт-пленэр молодых художников, фотовыставка о Приморском крае, ежедневные музыкальные концерты, в том числе и большой бардовский концерт, выставка современного текстильного дизайна, «Улица мастеров», выступления коллективов со всего края и многое другое.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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