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Концерт, завершающий 79-й сезон Приморской краевой филармонии, стал анонсом юбилейного сезона

18 Июля 2018, 18:30 | Приморье

Исторический персонаж Мадам ГАЛЕЦКАЯ и директор филармонии Анна АЛЕКО рассказали об истории и предстоящих концертах Приморской краевой филармонии

В день завершения 79-го филармонического сезона журналистскую общественность в фойе Приморской краевой филармонии встречала мадам ГАЛЕЦКАЯ – Анна Карловна, жена купца Ивана Ивановича Галецкого, основателя и первого владельца здания, где сегодня расположена филармония. В 1903 году здесь открылся один из первых во Владивостоке театров – «Золотой Рог», как нетрудно подсчитать было это 115 лет назад.

 


 

Анна Карловна известна также как хозяйка музыкального салона. Понятно, со знанием дела она провела гостей в закулисье филармонии, рассказала о театральных традициях прошлого, а также, перекинув мостик в день сегодняшний, предоставила возможность взглянуть на проходящую здесь репетицию эстрадного оркестра под управлением Дмитрия БУТЕНКО с другого ракурса – прямо со сцены.

В образе исторической личности предстала артистка Приморской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов, виолончелистка Наталья КРИВИЦКАЯ – автор и ведущая тематического цикла программ для всех, кто интересуется историей своего города и музыкой. Она поведала о культурных традициях Владивостока конца XIX – начала XX века, о выдающихся артистах, стоявших некогда на этой исторической сцене. Подобные музыкальные экскурсии по филармонии пользуются успехом у учащихся музыкальных школ, но и взрослые ее участники узнали от мадам Галецкой много интересных фрагментов городской истории.

А затем она пригласила гостей на завершающий сезон концерт. Его назвали «Романтик коллекшн», в этот вечер на сцене также звучали ностальгические ноты лучших образцов зарубежной эстрады, но уже другого времени – конца ХХ века. Надо ли говорить, что такие концерты пользуются неизменной любовью владивостоксих меломанов, аншлаг был и на этот раз.

Прощаясь со зрителями на летние каникулы, артисты филармонии пригласили на открытие юбилейного, восьмидесятого филармонического сезона. Оно состоится 13 сентября феерическим музыкальным спектаклем «Венецианский карнавал». Как анонсируют его организаторы - торжество музыки и театра, парад самых ярких вокалистов Приморской филармонии и Приморской сцены Мариинского театра, костюмированное дефиле, поражающее разнообразием стилей и оригинальностью художественного исполнения.

В программе: сцены из лучших мировых опер и мюзиклов. По утверждению специалистов, они зазвучат по-особому в изысканной атмосфере старинного классического зала. Кстати говоря, «Венецианский карнавал» входит в официальную культурную программу Восточного экономического форума, который в сентябрьские дни будет проходить во Владивостоке.

Как рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, учреждение вступит в свой юбилейный сезон в обновленном виде, будет отреставрирован фасад исторического здания, отремонтированы системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, на эти цели выделены средства краевого бюджета.

Что же касается творческих планов филармонии на новый сезон, то приморцев и гостей Владивостока порадуют новые программы Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА, ставший уже традиционным международный джазовый фестиваль, он пройдет во Владивостоке в ноябре уже в 15-й раз и, как всегда, пригласит на сцену выдающихся российских и зарубежных джазменов. Подумывают артисты и о «капустнике», но это уже сюрприз юбилейного сезона.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: филармония  концерты 



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