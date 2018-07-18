"Во Владивостоке живется не скучно, по-европейски…"

Антон Чехов, памятник которому открыли во Владивостоке, то полоскал город последними словами, то тосковал по нему...

После долгих споров и обсуждений Антон Павлович ЧЕХОВ, некогда побывавший во Владивостоке, вновь вернулся сюда - но уже в бронзе. Памятник писателю был открыт в сквере, который носит его имя, что расположился чуть выше улицы Набережной, недалеко от гостиницы «Азимут».

В городе появилось еще одно место, где можно неспешно прогуляться и посидеть под сенью деревьев, хотя море сегодня отсюда почти не увидишь, оно в слиянии с небом лишь пробивается сквозь листву. Между тем, где-то именно здесь, по легенде, стоял писатель и наблюдал за китом, который «ходил по бухте и плескал хвостищем».

…Спал праздничный ажиотаж, и теперь редкие посетители сквера проявляют интерес к бронзовому человеку, уронившему листки с записками на землю, возможно, в тот момент, когда он заметил кита. Не каждый знающий писателя по портретам, где он уже в зрелом возрасте, узнает в этом человеке Чехова, который предстает в малоизвестном облике, каким, наверное, и гулял он по владивостокским улицам, ведь тогда ему было всего тридцать лет.

Этот образ выбрал скульптор Петр ЧЕГОДАЕВ, воплотивший в жизнь давнюю задумку владивостокцев. В реализации проекта участвовали также архитектор Анатолий МЕЛЬНИК и меценат Александр КИРИЛЮК, их имена обозначены на табличке, установленной у подножия памятника. Отливка бронзовой фигуры Чехова велась по современным технологиям под руководством автора в мастерской Красноярска.

Имя Антона Чехова действительно неразрывно связано с нашим городом - он побывал во Владивостоке в октябре 1890 года после поездки на остров Сахалин. Писатель провел в нашем городе пять дней. За это время он посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем, рассказывают краеведы.

Но впечатления он получил отнюдь не радужные, о чем потом написал в своих очерках «Из Сибири», опубликованных в санкт-петербургской газете «Новое время». Эти строки и поныне с обидой вспоминают некоторые владивостокцы, доселе ставящие под сомнение необходимость установки памятника писателю, так резко отозвавшемуся о городе на берегу Тихого океана (их достаточно в блогосфере).

Что же писал А.П. Чехов о Владивостоке, и как местные жители отреагировали на его резкое мнение - об этом подробно рассказывается на сайте Общества изучения Амурского края (оиак.рф) в публикации И. ЕГОРЧЕВА «А.П. Чехов и Владивосток». Приведем лишь несколько цитат:

«В своих очерках он писал: «Местная интеллигенция, мыслящая и не мыслящая, от утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея; после первых же двух фраз местный интеллигент непременно уже задает вам вопрос: «А не выпить ли нам водки?». Наверное, этот упрек, во многом справедливый, можно было стерпеть. Но вот о «сибирских женщинах» А.П. Чехов отозвался еще более «неизящно»: «Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной, «жестка на ощупь». Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах и поэмах женщина не будет героинею; она не будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, спасать, идти «на край света».

И еще фрагмент из названной публикации, о том, как менялись высказывания писателя о нашем городе со временем:

«В своей работе «Остров Сахалин» А.П. Чехов о Владивостоке написал немногое. Его частное мнение об этом городе было выражено в письме А.С. Суворину от 9 декабря 1890 г.: «…Был я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущее довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя…»

«Многократно цитированные строки А.П. Чехова - «Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит…» - взяты из его письма Б.А. Лазаревскому. Лазаревский Борис Александрович служил секретарем военно-морского суда в Севастополе, получил известность как писатель, был знаком с А.П. Чеховым с конца 1890-х годов. В начале 1904 года он был переведен во Владивосток, о чем сообщил А.П. Чехову в письме.

А.П. Чехов ответил ему 22 февраля 1904 г.: «Дорогой Борис Александрович, поздравляю Вас с новым назначением, с предстоящей интереснейшей поездкой во Владивосток и желаю всего, чего в таких случаях желают, главное - здоровья и побольше молодости…Когда Вы приедете во Владивосток, там как раз будет весна, разгар войны, Вам будет очень интересно. Вы не пожалеете, что решили порвать с Севастополем...»

Стоит ли говорить, что Лазаревский так же, как некогда Чехов, был очень разочарован Владивостоком, о чем ему написал, а тот пытался улучшить настроение коллеги добрыми словами. Осуществить вторую поездку во Владивосток А.П. Чехову было не суждено, он умер 2 июля 1904 года. Но его впечатления, горькие и светлые, о нашем городе сохранились - прекрасный повод вспомнить страницы теперь уже далекой истории. А вот уже и он сам, впечатленный чем-то увиденным, выходит на владивостокскую набережную из тумана…

Мало кто знает, Владивосток и Чехов родились в один год - в 1860-м, и встретились, когда им было по 30 лет. По нынешним временам - цветущие парни…

Фото автора.