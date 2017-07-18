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Приморье присоединится к всероссийской акции "Ночь кино"
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет по всей стране с 27 на 28 августа. Три картины, которые будут транслироваться в уличном кинотеатре, жители Приморья выберут народным голосованием.
Как сообщили в краевой Кинокомиссии, мероприятие пройдет в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока. Начало в 20.00.
«Фонд кино совместно с Министерством культуры Российской Федерации объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».В список попали одни из самых успешных отечественных лент прошлого года, а также первой половины нынешнего», – говрится в сообщении пресс-службы Министверства культуры РФ.
В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин, из которых для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера.
В числе лент, участвующих в голосовании, «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «СуперБобровы», «Снежная королева-3: Огонь и лед», «Ёлки 5».
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