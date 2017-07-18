Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Книжный дар от издательства "Валентин"
Традиционный книжный дар - новинки от издательства «Валентин» (директор - Юлия ПАК) - 7 июля были вручены руководителям центральных муниципальных библиотек края, участникам 16-ой летней школы библиотечной иноватики, проходившей в стенах краевой библиотеки им. А.М. Горького, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья. В ближайшие дни на их полках к услугам читателей появятся поистине редкие издания. Среди них 900-страничный первый том Антологии дальневосточной литературы, посвящённый прозе Приморского края (подготовлен совместно с издательством «Рубеж»); книга «Православие и корейцы» (издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА, с его предисловием); книга Р. БРИННЕРА «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами».
- Главное направление издательства «Валентин» с первых шагов, а в этом году нам исполнилось 11 лет, - познакомить с историей страны, родного края как можно большее число людей, прежде всего молодёжь, - сказала при дарении книг Юлия Пак, директор издательства. - Поэтому мы выбрали историко-краеведческую тематику. И не ошиблись. Традиционно дарим наши книги районным, городским, школьным, вузовским библиотекам, а также музеям, общественным организациям. Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать. В поездках по краю не только стараемся знакомить жителей глубинки с нашими издательскими новинками, но находим интересные темы для очередных книг, которые расскажут о неизвестных страницах истории региона.
В завершение встречи участники мероприятия стали первыми зрителями документального 30-минутного фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Над его созданием более двух лет работал Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского района, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), - как генеральный продюсер, автор сценария. В сентябре с.г. фильм будет показан на 15-м Международном кинофестивале «Меридианы Тихого».
Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Книжный дар от издательства "Валентин"
- Хэштэг: #СказаноНаКинофестивале
- В приморском поселке Кавалерово заработает 3D-кинотеатр
- Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
- Новый главный балетмейстер где только не работал
- Сходить в Приморский театр оперы и балета можно, не вставая с дивана
- Международная акция "Ночь музеев" в ЦСИ "Заря" пройдет под ритмы музыкантов Владивостока
- Писательской организации Приморского края исполняется 65 лет
- В честь Дня Государственного Флага во Владивостоке устроят такое…
- К культуре в Приморье подойдут инновационно
Новости раздела
- Приморье присоединится к всероссийской акции "Ночь кино"
- Книжный дар от издательства "Валентин"
- Жители края выбирают "Гордость Приморья"
- Fashion-дизайнер Маша Ламзина показала Владивостоку осеннюю коллекцию FALL17
- Хэштэг: #СказаноНаКинофестивале
- Кинокомиссия Приморского края провела первый питчинг во Владивостоке
- Рок-группа Burn the Ballroom из США сняла клип во Владивостоке и Хабаровске
- Гендиректор Pacific Meridian Ефим Звеняцкий напомнил о целях кинофестиваля
- Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
- В Приморье начался 30-дневный интерактивный киномарафон
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- В России изменились правила перевозки детей в автомобиле
- Россия выходит из ВТО
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- В вузах закроют военные кафедры
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов
- В Находке угольных портов может стать еще больше