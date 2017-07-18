Книжный дар от издательства "Валентин"

Традиционный книжный дар - новинки от издательства «Валентин» (директор - Юлия ПАК) - 7 июля были вручены руководителям центральных муниципальных библиотек края, участникам 16-ой летней школы библиотечной иноватики, проходившей в стенах краевой библиотеки им. А.М. Горького, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья. В ближайшие дни на их полках к услугам читателей появятся поистине редкие издания. Среди них 900-страничный первый том Антологии дальневосточной литературы, посвящённый прозе Приморского края (подготовлен совместно с издательством «Рубеж»); книга «Православие и корейцы» (издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА, с его предисловием); книга Р. БРИННЕРА «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами».





- Главное направление издательства «Валентин» с первых шагов, а в этом году нам исполнилось 11 лет, - познакомить с историей страны, родного края как можно большее число людей, прежде всего молодёжь, - сказала при дарении книг Юлия Пак, директор издательства. - Поэтому мы выбрали историко-краеведческую тематику. И не ошиблись. Традиционно дарим наши книги районным, городским, школьным, вузовским библиотекам, а также музеям, общественным организациям. Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать. В поездках по краю не только стараемся знакомить жителей глубинки с нашими издательскими новинками, но находим интересные темы для очередных книг, которые расскажут о неизвестных страницах истории региона.

В завершение встречи участники мероприятия стали первыми зрителями документального 30-минутного фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Над его созданием более двух лет работал Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского района, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), - как генеральный продюсер, автор сценария. В сентябре с.г. фильм будет показан на 15-м Международном кинофестивале «Меридианы Тихого».