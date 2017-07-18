www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.37 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.4 р. 10 CNY: 87.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Книжный дар от издательства "Валентин"

18 Июля 2017, 08:23 | Приморье

Традиционный книжный дар - новинки от издательства «Валентин» (директор - Юлия ПАК) - 7 июля были вручены руководителям центральных муниципальных библиотек края, участникам 16-ой летней школы библиотечной иноватики, проходившей в стенах краевой библиотеки им. А.М. Горького, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья. В ближайшие дни на их полках к услугам читателей появятся поистине редкие издания. Среди них 900-страничный первый том Антологии дальневосточной литературы, посвящённый прозе Приморского края (подготовлен совместно с издательством «Рубеж»); книга «Православие и корейцы» (издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА, с его предисловием); книга Р. БРИННЕРА «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами».


 

- Главное направление издательства «Валентин» с первых шагов, а в этом году нам исполнилось 11 лет, - познакомить с историей страны, родного края как можно большее число людей, прежде всего молодёжь, - сказала при дарении книг Юлия Пак, директор издательства. - Поэтому мы выбрали историко-краеведческую тематику. И не ошиблись. Традиционно дарим наши книги районным, городским, школьным, вузовским библиотекам, а также музеям, общественным организациям. Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать. В поездках по краю не только стараемся знакомить жителей глубинки с нашими издательскими новинками, но находим интересные темы для очередных книг, которые расскажут о неизвестных страницах истории региона.

В завершение встречи участники мероприятия стали первыми зрителями документального 30-минутного фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Над его созданием более двух лет работал Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского района, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), - как генеральный продюсер, автор сценария. В сентябре с.г. фильм будет показан на 15-м Международном кинофестивале «Меридианы Тихого».

Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: культура  новинка  издательство  бог  тираж  книги  валентин  пак  Корея 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru