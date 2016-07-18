Выставка "Краб внутри" открылась в ЦСИ "Заря" во Владивостоке (Фоторепортаж)

В Центре Современного Искусства Заря состоялось открытие выставки «Краб внутри» художника московской сцены современного искусства Валерия Чтака.

Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, важно отметить, что художник прибыл во Владивосток с достаточно насыщенной программой, помимо выставки, включающей создание фрески (так называемого «мурала») на территории фабрики «Заря» и выступления с современными владивостокскими музыкантами.

У Валерия Чтака с оглушительным успехом уже прошло огромное количество запоминающихся выставок как в России, так и за её пределами: в Риге, Париже, также в этом году ожидается грандиозная ретроспективная выставка его работ в Музее современного искусства в Москве (6 сентября 2016 года).

Инсталляция с картинами Валерия Чтака в ЦСИ «Заря» будет доступна к просмотру всем желающим до 24 июля. Не упустите свой шанс познакомиться с творчеством московского художника и вкусить все прелести альтернативного современного искусства!

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.



