На центральной площади Владивостока группа "Чайф" исполнила свои лучшие песни (Фото)

В субботу, 16 июля, на центральной площади Владивостока группа «Чайф» исполнила свои лучшие песни. Концерт прошел в рамках масштабного фестиваля, а начался концерт прямым включением группы «Ночные снайперы» из Хабаровска. Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, владивостокцы встретили Владимира Шахрина и его команду с большим теплом и радостью.

Через всю площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке звучали хиты группы, такие как «Аргентина — Ямайка», «А не спешите нас хоронить», «Пусть все будет так, как ты захочешь» и многие другие.

В конце двухчасового концерта «Чайф» и «Снаперы» вместе исполнили песню «Поплачь о нем», которой подпевали тысячи восторженных зрителей, пришедших в этот вечер на концерт.

Фото Ивана Белозерова.



