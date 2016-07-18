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На центральной площади Владивостока группа "Чайф" исполнила свои лучшие песни (Фото)

18 Июля 2016, 16:45 | Приморье

В субботу, 16 июля, на центральной площади Владивостока группа «Чайф» исполнила свои лучшие песни. Концерт прошел в рамках масштабного фестиваля, а начался концерт прямым включением группы «Ночные снайперы» из Хабаровска. Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, владивостокцы встретили Владимира Шахрина и его команду с большим теплом и радостью.

Через всю площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке звучали хиты группы, такие как  «Аргентина — Ямайка», «А не спешите нас хоронить», «Пусть все будет так, как ты захочешь» и многие другие.

В конце  двухчасового концерта «Чайф» и «Снаперы» вместе исполнили песню «Поплачь о нем», которой подпевали тысячи восторженных зрителей, пришедших в этот вечер на концерт.

 
Фото Ивана Белозерова.

 
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Теги: концерт  чайф  Мегафон 
           



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