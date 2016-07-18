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Во Владивостоке открылась выставка "Край, наполненный жизнью"

18 Июля 2016, 13:30 | Приморье

16 июля во Владивостоке состоялось открытие выставки «Край, наполненный жизнью». Премьерный показ состоялся в Приморском филиале Мариинского театра в минувшее воскресенье на 30-й региональной конференции партии «Единая Россия». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

 «Край, наполненный жизнью» – это новейшая история Приморья, показанная через яркие достижения масштабные стройки и успешные проекты, свидетелями которых жители края стали в течение последних пяти лет. В понедельник 18 июля выставка покинет стены Мариинки и отправится по городам и районам края.

«Край, наполненный жизнью» - это демонстрация достижений, которые произошли в Приморье за прошедшие пять лет. Экспозиция состоит из восьми тематических блоков: «Развитие транспортной инфраструктуры», «Создание туристической инфраструктуры», «Экономика», «Образование и наука», «Здравоохранение», «Культура», «Развитие спорта» и «Открытая власть».

В Приморском крае в каждой из этих сфер жизни произошли серьезные перемены. В регионе создаются условия для привлечения бизнеса, действуют государственные инвестиционные программы, начинают работать новые экономические проекты - территории опережающего развития, «Свободный порт Владивосток».

Первым и ключевым этапом форсированного развития Приморья стали мосты, которые были построены во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС: через бухту Золотой рог, через пролив Босфор Восточный на остров Русский и через Амурский залив.

В этот же период на острове Русский построен один из крупнейших в стране кампус Дальневосточного федерального университета. Сдан в эксплуатацию региональный перинатальный центр, работает медицинский центр ДВФУ. В крае возрождена малая авиация, которая соединила самые отдаленные участки территории с центром. А санитарные вертолеты ежегодно спасают 200-250 жизней приморцев.

Сегодня Приморье претендует на центр туризма и развлечений Дальневосточного региона. Строящийся интегрированный развлекательный курорт «Приморье» уже в этом году принесет в региональный бюджет порядка 150 миллионов рублей налогов с игорного бизнеса. Готовится к открытию уникальный туристический объект – Приморский океанариум, который выведет регион в лидеры туристического бизнеса. Общая площадь выставочной экспозиции превышает 200 квадратных метров.

Все перемены, которые произошли в крае за последние пять лет, посетители выставки смогут увидеть своими глазами – причем и в динамике, если решат задержаться возле мультимедийной панели, на которой транслируются фильмы о жизни края. Кроме того, зрители смогут внимательно рассмотреть уменьшенные трехмерные модели зданий и сооружений, благодаря которым Приморский край сегодня знают в стране и мире.  Уменьшенные в сотни раз Приморская сцена Мариинского театра, КСК «Фетисов-арена», Золотой мост и Приморский океанариум, тем не менее, впечатляют даже в виде уменьшенной копии.

- Приморье – край, обладающий огромным потенциалом, возможностями и перспективами, - комментирует выставку губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.  - Край, наполненный жизнью; край, в котором все делается для того, чтобы эта жизнь была комфортной и качественной.

Каждый посетитель этой экспозиции может не только посмотреть выставку, но и сделать фотографию на память. Передвижная экспозиция «Край, наполненный жизнью», организованная Администрацией Приморского края совместно с партией «Единая Россия», даст каждому приморцу возможность почувствовать себя причастным к масштабным переменам к лучшему, большая часть которых региону еще предстоит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выставка 



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