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В Приморье построят этническую деревню бохайцев

18 Апреля 2011, 19:30 | Приморье

Новая этническая деревня появится под Уссурийском, в районе Утёсного. Местный предприниматель Сергей ВАКУЛЕНКО решил помочь педагогам превратить скучные уроки в увлекательную экскурсию. А для того, чтобы развитие территории изучали не только школьники, но и иностранные туристы, решил построить в пригороде исторический комплекс.

Все начиналось с желания создать просто некий уголок недалеко от города, куда можно было бы приезжать целыми семьями. Позже идея вылилась в музей под открытым небом на территории Краснояровского городища. Работ по истории чжурчженей и бохайцев достаточно, поэтому инициатор проекта уверен, что воссоздать макеты жилых домов и мастерских будет не трудно. Планируется сформировать несколько полян. Каждая, начиная от эпохи ледникового периода, должна будет демонстрировать, как жили племена, населявшие территорию современного уссурийского городского округа. И каждый турист сможет попробовать себя в народном промысле. Здесь даже построят гостиничные домики. По планам, уже летом деревня примет первых туристов. К слову, новым комплексом уже заинтересовались жители Китая. Туристический бизнес в Уссурийске развит слабо, специалисты называют цифру всего в 7%. С появлением деревни ситуация изменится.

Автор: По сообщениям информагентств
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