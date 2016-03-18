Приморцев наградят за особое внимание к морю

Двенадцатый фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море — 2016» пройдет в Приморье с 20 по 26 июня. Цель мероприятия — популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей, а также поддержка начинающих журналистов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:

«Морская история России» — работы об открытиях, неизвестных страницах и людях морского флота;

«Военно-морской флот Российской Федерации» — работы о современных достижениях и военнослужащих ВМФ;

«Люди моря» — работы о людях, посвятивших себя морю;

«Чистое море» — работы о проблемах экологии и сохранения мирового океана;

«Подводная камера» — познавательные и образовательные программы и фильмы об исследованиях подводного мира, о природных морских;

«Открывая заново» — работы о туристическом потенциале морских регионов России;

«Наследники юнг» — работы о морском образовании, привлечении юношества к занятиям морскими профессиями;

«Спорт» — репортажи, фильмы, программы о морских видах спорта;

«Лучшая репортерская работа»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучшая режиссерская работа».

В каждой номинации участвует не более трёх работ. В номинации «Лучшая репортёрская работа» допускается участие пяти работ. Состав номинаций определяется решением отборочной комиссии фестиваля «Человек и море — 2016».

Заявку на участие в конкурсе с указанием избранной номинации необходимо направить до 1 мая 2016 г. по адресу: Zemlaynskiy@yandex.ru.

Вся информация о фестивале размещена на сайте ГТРК «Владивосток».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.