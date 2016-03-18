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Приморцев наградят за особое внимание к морю
Двенадцатый фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море — 2016» пройдет в Приморье с 20 по 26 июня. Цель мероприятия — популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей, а также поддержка начинающих журналистов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
«Морская история России» — работы об открытиях, неизвестных страницах и людях морского флота;
«Военно-морской флот Российской Федерации» — работы о современных достижениях и военнослужащих ВМФ;
«Люди моря» — работы о людях, посвятивших себя морю;
«Чистое море» — работы о проблемах экологии и сохранения мирового океана;
«Подводная камера» — познавательные и образовательные программы и фильмы об исследованиях подводного мира, о природных морских;
«Открывая заново» — работы о туристическом потенциале морских регионов России;
«Наследники юнг» — работы о морском образовании, привлечении юношества к занятиям морскими профессиями;
«Спорт» — репортажи, фильмы, программы о морских видах спорта;
«Лучшая репортерская работа»;
«Лучшая операторская работа»;
«Лучшая режиссерская работа».
В каждой номинации участвует не более трёх работ. В номинации «Лучшая репортёрская работа» допускается участие пяти работ. Состав номинаций определяется решением отборочной комиссии фестиваля «Человек и море — 2016».
Заявку на участие в конкурсе с указанием избранной номинации необходимо направить до 1 мая 2016 г. по адресу: Zemlaynskiy@yandex.ru.
Вся информация о фестивале размещена на сайте ГТРК «Владивосток».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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