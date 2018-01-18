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Жители Дальнего Востока в новогодние праздники посмотрели более 280 тысяч фильмов

18 Января 2018, 15:20 | Приморье

Жители Дальнего Востока во время новогодних праздников посмотрели более 280 000 фильмов и сериалов с помощью сервиса «Видеопрокат» «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома».

Клиенты компании в Камчатском крае заказали около 81 тысячи фильмов, в Приморье – более 62 тысяч кинокартин.

3 самых популярных фильма по количеству просмотров – «Атлантида», «Иностранец», «Последний богатырь».

В «Видеопрокате» представлено более 2500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ. Контент обновляется каждую неделю. Многие киноленты появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката.

«Интерактивное телевидение» – это более 230 каналов цифрового качества и дополнительные сервисы, которые позволяют настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя.

Получить подробную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800 и в центрах продаж и обслуживания.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Ростелеком  видеопрокат 



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