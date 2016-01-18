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Назначен главный дирижер филиала Мариинского театра в Приморье
18 Января 2016, 17:15 | Приморье
Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев объявил имя главного дирижера Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На этот пост делегирован дирижер Мариинского театра Павел Смелков. А главным приглашенным дирижером Приморской сцены стал приглашенный дирижер Мариинского театра Владислав Карклин.
Отметим, что в мариинке Смелков проработал пятнадцать лет начиная с 2000-го года. За это время успел принять участие в гастролях во многих странах, где театральную труппу всегда встречали с теплом и радушием.
Коллектив театра, а также зрители из Приморья, знают его по опере «Евгений Онегин», а также по «Пиковой даме».
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