Назначен главный дирижер филиала Мариинского театра в Приморье

Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев объявил имя главного дирижера Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На этот пост делегирован дирижер Мариинского театра Павел Смелков. А главным приглашенным дирижером Приморской сцены стал приглашенный дирижер Мариинского театра Владислав Карклин.

Отметим, что в мариинке Смелков проработал пятнадцать лет начиная с 2000-го года. За это время успел принять участие в гастролях во многих странах, где театральную труппу всегда встречали с теплом и радушием.

Коллектив театра, а также зрители из Приморья, знают его по опере «Евгений Онегин», а также по «Пиковой даме».