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Более 5 400 жителей Приморья посетили картинную галерею бесплатно

17 Ноября 2016, 11:15 | Приморье

В ходе акции «Искусство сохранять» Сбербанк в Приморье на две недели открыл вход на выставку «Городской романс» для всех желающих, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Масштабный социальный и культурный проект посвящен 175-летию Сбербанка. За две недели 5 417 жителей и гостей Владивостока смогли бесплатно попасть в Приморскую государственную картинную галерею и посмотреть выставку произведений русской живописи второй половины XIX – начала XX веков «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи. Примечательно, что наибольшее количество посетителей – 673 человека бесплатно посетили выставку именно 12 ноября, то есть в день 175-летия Сбербанка.

 «Благодарю работников музея за интересные рассказы о выставке «Городской романс». А также хочу выразить благодарность Сбербанку, благодаря которому, мы, городские жители, можем прийти и насладиться таким великолепием красок и стилей в представленных работах. Давайте почаще устраивать такие благотворительные акции, они очень благотворно влияют на состояние души…», - написал один из посетителей галереи в книге отзывов выставки «Городской романс».

«Огромная благодарность Сбербанку и чудесным сотрудникам Приморской картинной галереи за выставку, за незабываемый подарок. Надеемся на повторение и продолжение традиции», - оставил пожелание другой посетитель.

Всего акция Сбербанка «Искусство сохранять» открыла бесплатный вход для посетителей 27 художественных музеев в 26 городах России. За время проекта уже более миллиона людей по всей стране смогли посетить постоянные экспозиции музеев и увидеть уникальные выставки, сообщили "Золотому Рогу" в  Приморском отделении ПАО Сбербанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: искусство сохранять  сбербанк 






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