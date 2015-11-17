Режиссер из Калифорнии представит свой документальный фильм "Рывок" зрителям Владивостока

Во Владивостоке 18 ноября в 19.00 в малом зале кинотеатра «Океан» состоится показ фильма «Рывок» (Slingshot) Пола Лазаруса (Paul Lazarus) – режиссера, продюсера и сценариста из Лос-Анджелеса, лауреата многочисленных наград за достижения в области телевидения, театра и кинематографа. Автор сам представит свой фильм зрителям и по окончании просмотра ответит на вопросы аудитории, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Пол Лазарус также выступит перед слушателями городского лектория «Луч-5» и поделится секретами мастерства со студентами кафедры журналистики и издательского бизнеса ДВФУ, сообщили "Золотому Рогу" в Отделе по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке.

Пол Лазарус – закончил Дартмутский колледж (Dartmouth College), стажировался в Королевской шекспировской компании (Royal Shakespeare Company) в Англии. Начав свою творческую карьеру как театральный режиссер, продюсер и драматург, он поставил более 90 спектаклей и мюзиклов в знаменитом калифорнийском театре «Пасадена Плейхаус» (Pasadena Playhouse), который через два года будет отмечать столетний юбилей. Пьеса «Сказка Чарльза Диккенса» (A Tale of Charles Dickens), написанная совместно с Джанет Джонс (Janet Jones) легла в основу радио спектакля.

Его многолетняя режиссерская работа на телевидении включает участие в постановке различных сериалов, которые показывались в прайм-тайм на таких рейтинговых общенациональных каналах, как “Эй-Би-Си” (AВС), “Эй-Би-Си Фэмили» (АВС Family), «Никелодеон» (Nickelodeon). В частности, Лазарус был режиссером эпизодов ситкома «Все любят Рэймонда» (Everybody Loves Raymond) по мотивам которого сейчас производится сериал «Воронины», а также других известных российскому зрителю сериалов - «Дурнушка Бетти» (Ugly Betty), «Милые обманщицы» (Little Liars).

Как независимый режиссер и продюсер Пол Лазарус поставил фильм “Семь любимых девушек” (Seven Girlfriends), который демонстрировался на «Эйч-Би-Оу» (НВО) - одном из крупнейших кабельных каналов США и канале «Комеди Централ» (Comedy Central).

Документальный фильм «Рывок», который Пол Лазарус собирается представить во Владивостоке – одна из его последних работ, которая сейчас с большим успехом показывается на различных кинофестивалях. Фильм рассказывает о Дине Кеймене – знаменитом американском изобретателе, который, получив мировую славу после изобретения сегвея (электрический самокат с двумя колесами), посвятил себя решению крупнейшего экологического вызова XXI века - мирового кризиса водоснабжения. «Рывок» (SlingShot) – это система очистки воды, которая, по замыслу изобретателя, сможет победить половину из существующих человеческих болезней. Однако фильм «Рывок» - это не только взгляд на абсолютно новое изобретение, уже побывавшее на испытаниях в сельской местности Ганы, но и история о вдохновляющем таланте и проблеме выбора одаренного человека. Пол Лазарус показывает Кеймена в его доме с секретными ходами, гардеробом, полным джинсов и гаражом для вертолета, изобретатель размышляет об улучшении системы диализа, своем решении отказаться от статуса родителя и сокрушается, что у него всего лишь одна жизнь…