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Приморские танцоры вошли в четверку лучших пар международного турнира «Слава России - 2011»
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. 31 октября в Москве завершился танцевальный марафон турнира «Слава России – 2011». Кульминацией стали заключительные дни соревнований, в которых приняла участие и команда Дальнего Востока, объединившая лучшие пары Владивостока, Находки и Хабаровска.
Дальневосточники выступали не только в командных соревнованиях, они также соревновались и друг с другом в рамках турнира «Слава России – 2011». В категории Rising Stars Молодежь+Взрослые Стандарт приморская пара из Находки – Иван Авдиенко и Ольга Стыврина заняли 4-е место на пьедестале лучших пар России. Всего в этой категории соревновалось более 200 пар из различных уголков страны. Наши спортсмены прошли семь отборочных туров и завершили свое выступление блестящим финалом.
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