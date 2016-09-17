Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
Во Владивостоке завершился 14-ый Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Церемония закрытия кинофестиваля как и в прошлом году, прошла на Приморской сцене Мариинского театра. По голубой нак море "звездной дорожке" прошли актеры, кинематографисты и гости фестиваля из России и стран АТР.
Напомним, за время фестиваля во Владивостоке побывали такие именитые кинодеятели как Федор Бондарчук, Анна Ардова, Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Сергей и Дмитрий Соловьевы, Владимир Хотиненко, Жаклин Биссет, Рок Бринер и другие.
После прохода по дорожке и фотографирования, звезды и гости прошли в большой зал театра для торжественного оглашения победителей. Итак:
Гран-при фестиваля выйграл полнометражный фильм "Жизнь после жизни" китайского режиссера Ханьи Чжана.
Сразу две награды завоевал японский фильм "Двойная жизнь" режиссера Йосиюки Киси - за лучшую режиссерскую работу и за лучшую женскую роль.
Приз за лучшую мужскую роль получил актер Кристофер Эбботт за работу в фильме "Джеймс Уайт".
Лучшим короткометражным фильмом признали кинокартину "Забелин" режиссеров Ники Барабаш и Андреаса Костандакеса.
Специальным призом жюри отмечен фильм "Я умею вязать". Актриса Алина Ходжеванова, исполнившая главную роль в этой картине, к тому же получила приз имени Юла Бриннера за лучший актерский дебют.
Приз зрительских симпатий завоевала кинолента "Коллектор" режиссера Алексея Красовского.
Специальный приз жюри NETPAC завоевал иранский фильм "Бессмертный" режиссера Хади Мохагега.
Члены жюри FIPRESCI вручили специальный приз за лучший короткометражный фильм канадскому режиссеру Арно Брисбуа за киноленту "Аниме".
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "ЗР"
Новости тематики
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
- Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров
- Американский хедлайнер V-ROX начнет турне по России и снимет видеоклип во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Сохраняя природу и национальные традиции
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным