Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Во Владивостоке завершился 14-ый Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Церемония закрытия кинофестиваля как и в прошлом году, прошла на Приморской сцене Мариинского театра. По голубой нак море "звездной дорожке" прошли актеры, кинематографисты и гости фестиваля из России и стран АТР.

Напомним, за время фестиваля во Владивостоке побывали такие именитые кинодеятели как Федор Бондарчук, Анна Ардова, Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Сергей и Дмитрий Соловьевы, Владимир Хотиненко, Жаклин Биссет, Рок Бринер и другие.

После прохода по дорожке и фотографирования, звезды и гости прошли в большой зал театра для торжественного оглашения победителей. Итак:

Гран-при фестиваля выйграл полнометражный фильм "Жизнь после жизни" китайского режиссера Ханьи Чжана.

Сразу две награды завоевал японский фильм "Двойная жизнь" режиссера Йосиюки Киси - за лучшую режиссерскую работу и за лучшую женскую роль.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Кристофер Эбботт за работу в фильме "Джеймс Уайт".

Лучшим короткометражным фильмом признали кинокартину "Забелин" режиссеров Ники Барабаш и Андреаса Костандакеса.

Специальным призом жюри отмечен фильм "Я умею вязать". Актриса Алина Ходжеванова, исполнившая главную роль в этой картине, к тому же получила приз имени Юла Бриннера за лучший актерский дебют.

Приз зрительских симпатий завоевала кинолента "Коллектор" режиссера Алексея Красовского.

Специальный приз жюри NETPAC завоевал иранский фильм "Бессмертный" режиссера Хади Мохагега.

Члены жюри FIPRESCI вручили специальный приз за лучший короткометражный фильм канадскому режиссеру Арно Брисбуа за киноленту "Аниме".

Напомним, XIV Международный кинофестиваль стран АТР в этом году прошел в Приморье с 10 по 16 сентября. В официальную программе «Меридианов »-2016 было включено 180 фильмов из 41 страны.

Десять рублей с каждого проданного билета на фильмы 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут направленны на помощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "ЗР"