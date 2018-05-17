Верещагин без апофеоза

В Приморской государственной картинной галерее проходит выставка работ великого русского художника

Выставка картин русского художника Василия ВЕРЕЩАГИНА открылась в Приморской государственной картинной галерее незадолго до главного майского праздника. Двенадцать подлинников известного в мире художника-баталиста, показавшего на своих полотнах весь ужас войны, можно было увидеть и в День Победы.

По просьбе корреспондента Деловой газеты «Золотой Рог» рассказали о выставке заместитель директора ПГКГ по научно-просветительской работе Владимир ПЕТУХОВ и старший научный сотрудник галереи Ольга БАТИЕВСКАЯ. Камерная выставка, занимающая всего один музейный зал, стала поводом для разговора о судьбе и гражданской позиции художника, жизненный путь которого (не все это знают!) оборвался на Дальнем Востоке, в дни русско-японской войны.













Пожалуй, каждый просвещенный человек хоть раз видел репродукцию со знаменитой картины Василия Верещагина «Апофеоз войны». Забыть ее невозможно - это пирамида из черепов, лежащая в раскаленной пустыне, на фоне разрушенного города. Довершает ужасающую картину стая воронья, ищущего здесь себе добычу. «Художник делает на раме надпись: «Посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим и будущим», - рассказывает Ольга Батиевская. И поясняет: «Все его картины, относящиеся к батальному жанру, - это суровое осуждение войн, несущих гибель и несчастья. Верещагин решительно отверг традиционное для батальной живописи увлечение парадной, зрелищной стороной войны. Его всегда волновала трагическая цена побед, и он хотел, чтобы о ней знали все».

Впрочем, знаменитая картина на выставке во Владивостоке присутствует лишь в виде инсталляции, а художник представлен здесь в несколько иной ипостаси – работами, привезенными из поездок в Туркестан, Индию, Китай. Организаторы выставки назвали ее «Василий Верещагин: Лики Азии».

Хотя одна из работ - «Угол крепости в Чугучаке. 1869-1870» перекликается со знаменитым «Апофеозом». … «Зритель видит выбеленные под жарким солнцем черепа, над которыми кружит воронье, и в то же время он нам показывает замечательную восточную архитектуру, прозрачное небо, облака, - продолжает свой рассказ Ольга Алексеевна. - Со следами войны художник столкнулся на китайской границе. Ему пришлось побывать в местах, где население было вырезано мусульманскими фанатиками, объявившими священную войну во время восстания уйгуров и дунган против Китая. Особенно поразили художника тела убитых с вырезанными до плеч головами. По старой традиции деспотов Востока местные властители продолжали поощрять это варварство, давая награды за головы врагов».

Остальные работы иллюстрируют нехитрый быт и самобытную природу Азии. Все они выполнены в небольшом формате, ведь художник почти всю свою жизнь путешествовал. Интересно, что зритель может увидеть не только подлинники работ, но и тот самый, родной багет, который художник заказывал для своих работ. Они и сами по себе представляют произведения искусства.

- Выставка состоит из восьми картин из коллекции Приморской картинной галереи (четыре из них поступили в 30-е годы из запасников Государственной Третьяковской галереи и четыре – из Государственного Русского музея) и четырех работ, представленных Дальневосточным художественным музеем (г. Хабаровск), - заметил Владимир Петухов.

Подлинные работы прибыли в фонды ПГКГ еще в 1930-е годы, когда по Постановлению Наркомпроса городу Владивостоку, как далее всех стоящему от центра и обслуживающему огромную область, были выделены картины из запасников центральных музеев.

- Чтобы лучше понять творчество Верещагина, надо сказать о биографии этого замечательного художника, - продолжает Ольга Батиевская. - В семье потомственных дворян Верещагиных было три сына. Василия отец отдает восьмилетним мальчиком в Царскосельский лицей, и уже в 12 лет его переводят в Александровский кадетский корпус. На последних курсах он поступает в рисовальную школу. Когда отец узнал об этом, он пригрозил лишением наследства, но Василия это не испугало, и после блестящего окончания корпуса и выхода в отставку он поступает в Академию художеств. Но через 3 года оставляет академию и начинает путешествовать. В 1867 году художник был определен на службу в чине прапорщика в Туркестанский военный округ. Он исполнял обязанности картографа.

В 1867-1868 годы художник совершил первое путешествие в Туркестан, откуда привез множество интересных эскизов и работ. Именно в это время он стал участником обороны Самаркандской крепости и, как писали современники, организатором контратаки, которая помогла прорвать осаду. За участие в обороне крепости Василий Верещагин был награжден орденом Святого Георгия IV степени, который давался только за реальные боевые заслуги. Подлинник награды, которой удостаивались военные герои в то далекое время, также выставлен в экспозиции.

Показательно, что в последующем Верещагин отказывался от всяческих военных наград. «Он отказался принять «за туркестанские» заслуги орден Станислава. Не принял после Балканской войны, где погиб его брат, а сам он был ранен, «золотую шпагу», - замечает Ольга Васильевна.

Более двух десятилетий главное внимание Василия Верещагина привлекали темы и мотивы Востока. По мнению искусствоведов, такого долгого и устойчивого интереса к Азии не было ни у одного русского художника. Осенью 1903 года он совершил поездку в Японию, побывал во Владивостоке. В Японии написал около 20 живописных этюдов.

- Узнав о начале русско-японской войны он, по выражению Репина, который пишет об этом в книге воспоминаний, «полетел» на Дальний Восток, «чтобы снова участвовать в боях и поведать о них в своих произведениях», - рассказывает Ольга Алексеевна. - Поэтому мы говорим, что Верещагин - это не только художник-баталист, это художник-гражданин, художник-солдат.

«Выполнить цель, которой я задался, дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны», писал Верещагин. Это кредо художника объясняет, почему 31 марта 1904 года он оказался на капитанском мостике броненосца «Петропавловск», выходившего из Порт-Артура в открытое море, рядом с адмиралом С.О. МАКАРОВЫМ.

«Художник делал зарисовки в блокноте. При взрыве броненосца его вместе с адмиралом Макаровым выкинуло взрывной волной, это стало известно по свидетельству спасшегося сигнальщика. Так погибли великий художник Верещагин и выдающийся адмирал Макаров», - говорит Ольга Батиевская. И продолжает - Поэт Александр ДОЛЬСКИЙ писал эти слова, очевидно, по другому случаю. Но мне кажется, именно к биографии Василия Васильевича Верещагина очень подходят эти строки:

Кто-то кистью, кто-то мыслью

Изучал фарватер Леты.

Кто-то честью, кто-то жизнью

Расплатился за сюжеты…

За сюжеты своих картин жизнью расплатился художник Верещагин. После смерти появились арт-критики, которые попытались принизить художественную ценность его работ, упрекая в фотографичности и этнографизме. Но время расставило все на свои места.

- Теперь, когда искусствоведы видят его работы, привезенные из Японии, ни у кого не остается сомнений в том, что это настоящий живописец, там такой замечательный колорит, такой свет!.. – говорит Ольга Алексеевна. - Художник создал немало замечательных произведений, поэтому не случайно в нашей постоянной экспозиции они занимают почетное место.

И этнографизм Верещагина теперь воспринимается как особая ценность. В своих работах он донес нюансы жизни местного населения Китая и Индии, неброские пейзажи Туркестана. «Символом выставки «Лики Азии» стала работа, поступившая из Хабаровска, «Китайский солдат». Василий Верещагин встречал таких во время путешествия вдоль китайской границы. Это небольшая работа, отражающая дух той удивительной загадочной Азии, которую увидел художник, – заметил Владимир Петухов.

Выставка продлится во Владивостоке до 20 мая, а затем отправится в Хабаровск.

Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Картины, к сожалению, горят…

Судьба художника, изображающего неприглядное лицо войны, на родине складывалась непросто. И первая персональная выставка работ Туркестанской серии, как ни странно, состоялась в Лондоне.

«Успех был ошеломляющий. С него началась слава художника за рубежом, - рассказала научный сотрудник галереи Ольга Батиевская. - В 1874 году с этими работами познакомился петербургский и московский зритель. Вообще же, из 60 выставок Верещагина, в России состоялось только 20».

Почему? Отчасти ответом на этот вопрос может быть и такой эпизод, рассказанный искусствоведом: «На одной из выставок Верещагин экспонировал свои работы под названием «Забытый», «Окружили, преследуют». И когда император Александр II спросил генерала Кауфмана, разве так бывает, что на поле боя забывают бойцов, тот ответил, что художник все это придумал. Тяжело переживая несправедливые обвинения, Верещагин сжег три картины. В какой-то период его произведения в России запрещали выставлять и даже воспроизводить в книгах, газетах, журналах. В течение 30 лет царское правительство не приобрело ни одной работы художника, который был уже широко известен в мире. И только П.М. Третьяков купил у него большую часть туркестанской серии: 143 картины, 81 этюд, 133 рисунка. Благодаря этому шагу сегодня и мы имеем возможность познакомиться с работами Василия Верещагина. Кстати, во Владивостоке сегодня есть и те работы, которые экспонировались на его первой выставке в Лондоне.

На фото: Выставка состоит из восьми картин из коллекции Приморской картинной галереи и четырех работ, представленных Дальневосточным художественным музеем из Хабаровска.

Фото автора.