Культурный туризм - это про Владивосток

От классики до современного искусства: в приморских галереях тысячи туристов находят свой интерес

В 2017 году Приморский край впервые вошел в федеральный рейтинг Events In Russia, где занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны. В рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» в крае прошло около 300 событий, в которых приняли участие иностранные туристы.

Важное место в развитии событийного туризма занимают федеральные проекты в области культуры, реализуемые в крае. По данным краевого департамента культуры, интерес иностранных туристов к культурной жизни региона растет: в одной только Приморской государственной картинной галерее в 2017 году побывало 4473 иностранца. Для сравнения – за 2016 год галерею посетило 1950 иностранцев.

В этом году интерес туристов к культурным событиям также намерены поддерживать: к началу турсезона уже составлена краевая программа художественных выставок. С мая по август в Приморской государственной картинной галерее пройдет 19 экспозиций, в числе которых - персональная выставка заслуженного художника России Владимира Михайлова «Ретроспектива. Живопись, графика», экспозиция к 175-летию со дня рождения великого русского живописца Василия Верещагина «Лики Азии», выставка японского графика Мииямы Хироаки «Образы Гэндзи Моногатари», а также Международная акция «Ночь музеев – 2018».

Если раньше основной аудиторией художественных выставок Приморья были сами приморцы, то сегодня о них знают и иностранные гости.

- Учреждения музейного типа утверждают планы выставочной деятельности заранее, - отметили в краевом департаменте культуры. - Информирование и анонсирование о выставочных проектах Приморской государственной картинной галереи происходит в консульствах различных государств во Владивостоке, СМИ, образовательных и культурных учреждениях, вручением личных приглашений, а также в социальных сетях.

Современное искусство

Кроме Приморской государственной картинной галереи во Владивостоке работают другие площадки, на которых приморцы и гости региона могут познакомиться с работами современных художников Приморья, России и мира. Например, Музей современного искусства «Артэтаж», в котором, помимо прочего, собраны богатые коллекции произведений ведущих художников Дальнего Востока 1970-90 годов. Уже сейчас здесь проходят две выставки современных приморских художников – экспозиция Елены Полетаевой «Тотем» и выставка фотографов и художников края «Серфинг в Приморье».

В галерею современного искусства «Арка» гости приходят ради картин, скульптур, фотоснимков и даже кинокартин от художников современности, в том числе, с приморской пропиской. Выставки из галереи «Арка» гастролируют по многим городам России и зарубежья. Каждый год здесь проходят минимум 15 выставок, а в 2018 году их прошло уже четыре. Правда, программы экспозиций на год в галерее не составляют, так что лучше следить за анонсами.

В Центре современного искусства «Заря», кроме десятков художественных выставок от творцов со всего мира, часто проводятся мастер-классы для художников, лекции и кинопоказы, а также творческие мастерские для детей, участие в которых не стоит денег. У ЦСИ «Заря» есть свой календарь мероприятий, к примеру, в апреле здесь проходит выставка Верены Иссель «Молчаливая утопия», представляющая собой результаты работы зарубежной художницы во время пребывания во Владивостоке. Выставка владивостокского фотографа Дениса Коробова «Сумма частей» - это инсталляция из 60 снимков разного размера, на которых отражен будничный образ Владивостока.

Культура переезжает к нам

В Приморье - и для местных жителей, и для гостей края - открываются филиалы крупнейших культурных учреждений страны. Например, в январе 2016 года во Владивостоке заработала Приморская сцена Мариинского театра, а уже в сентябре начал работу филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Подписаны и соглашения о сотрудничестве с Третьяковской галереей, Эрмитажем и Государственным Русским музеем.

Уже почти два года ценители классической музыки и танца соприкасаются с искусством в Приморской сцене Мариинского театра. Здесь уже дважды прошел Международный Дальневосточный фестиваль классической музыки. В постановках театра регулярно принимают участие известные российские танцоры и оперные исполнители, которые специально приезжают во Владивосток ради своих выступлений. Частью концертов дирижирует сам художественный руководитель и директор «Мариинки» - Валерий Гергиев, что гарантирует приморской столице престиж на рынке культурного туризма. Премьеры приморской Мариинки проходят с аншлагом, а на отечественный балет «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» приезжают глазеть туристы из Китая, Японии, Южной Кореи, для которых культура России стала ближе на тысячи километров благодаря появлению во Владивостоке филиала Мариинского театра.

На «Днях Эрмитажа», которые также проходят во Владивостоке в последние годы, туристам и приморцам доступны без преувеличения уникальные экспонаты выставок, которые приезжают сюда прямо из Государственной Третьяковской галереи. Здесь же проходят лекции гостей-экспертов из центральной части России, которые особенно интересны приморским художникам, музыкантам и другим деятелям искусства.

Кроме «новичков», в Приморье продолжают работу восемь профессиональных театров, а также Приморская краевая филармония. История края хранится и рассказывается в 198 музеях, 489 библиотеках, 460 учреждений культуры и отдыха. И как же можно забыть про обновленный после капитального ремонта Владивостокский цирк? Участниками шоу здесь выступают выдающиеся артисты Российского государственного цирка.

На фото: Китайские туристы с удовольствием изучают шедевры европейского искусства, которые теперь доступны во Владивостоке.

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