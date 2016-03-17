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Во Владивостоке попытаются ответить на вопрос "Чего хочет женщина?"
В столице Приморья при поддержке МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» 26 марта в 22 часа 20 минут в студии-парикмахерской «Добро» (старый дворик ГУМа) состоится литературный шоу-проект «Кот Бродского». Тема встречи - «Чего хочет женщина?», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
На эту тему будут «раскрыты» в виде презентационных выступлений четыре книги, названия которых на сегодняшний день держатся в секрете. Сейчас к выступлениям готовятся четыре жителя Владивостока, увлеченных литературой. Все желающие смогут задать вопросы как выступающим, так и специально приглашенному гостю.
Кроме того, состоится «громкое и грамотное» обсуждение выступлений и представленных на вечере книг, в дискуссии смогут принять участие все желающие. Активных участников встречи ждут призы. Вход на мероприятие через онлайн-регистрацию. Приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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