Во Владивостоке попытаются ответить на вопрос "Чего хочет женщина?"

В столице Приморья при поддержке МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» 26 марта в 22 часа 20 минут в студии-парикмахерской «Добро» (старый дворик ГУМа) состоится литературный шоу-проект «Кот Бродского». Тема встречи - «Чего хочет женщина?», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На эту тему будут «раскрыты» в виде презентационных выступлений четыре книги, названия которых на сегодняшний день держатся в секрете. Сейчас к выступлениям готовятся четыре жителя Владивостока, увлеченных литературой. Все желающие смогут задать вопросы как выступающим, так и специально приглашенному гостю.

Кроме того, состоится «громкое и грамотное» обсуждение выступлений и представленных на вечере книг, в дискуссии смогут принять участие все желающие. Активных участников встречи ждут призы. Вход на мероприятие через онлайн-регистрацию. Приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.