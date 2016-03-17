Приморцев пропустят сквозь познавательные квесты

Афиша культурных событий Приморского края до 20 марта

Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева (Владивосток, ул.Светланская, 20):

Ежедневно с 10:00 до 19:00 проходят выставки:

Новая выставка - «Сколько стоит человек». Один из проектов, которые Приморский музей представляет в юбилейный год известного ХХ съезда КПСС. На выставке будут представлены дневники Евфросинии КЕРСНОВСКОЙ. Она писала их с 1964 года и до начала 1970-х по воспоминаниям о перенесенных в ГУЛАГе испытаниях - 12 тетрадей, 2239 тетрадных листов, 703 рисунка. Но не раз и не два, когда ей нужно было сделать нелегкий выбор, чтобы сохранить свое достоинство в системе, созданной растоптать человека, она повторяла: «Человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово...»

Музейные квесты «Юные исследователи». В эту серию квестов входят различные головоломки, рассчитанные на детей разного возраста - от 7 и до 15 лет. Ребенок получает специальный паспорт «Карточка юного исследователя», в котором необходимо делать отметки о квестах, которые он прошел. После прохождения всех приключений ребятам вручаются призы от музея.

До 30 марта - акция «Случайная открытка». Почтовая карточка, открытое письмо или просто открытка - полюбившийся нам с детства способ поздравить своих родных, рассказать о новостях или передать привет. После приобретения посетитель сможет подписать и опустить в музейный почтовый ящик открытку для кого-то из своих близких или даже для случайного жителя Приморского края.

Услуга «Полосатое путешествие» с музейным рюкзачком - 5 заданий, которые ребенок вместе с родителями может выполнять, познавая музей и самостоятельно изучая экспозицию. Так, кубик-квест предназначен для того, чтобы помочь знакомству ребенка с экспозицией о флоре и фауне Приморского края, а раскраска - с экспозицией о культуре коренных народов дальневосточных земель. Также среди головоломок рюкзачка есть мозаика, собрать которую легко в зале «Археология», и оригами корабля «Маньчжур» - в «Кабинете исследователя».

Выставка занимательной науки «Экспериментарий». Это 100 экспонатов, которые можно и нужно рассматривать, изучать, трогать - интерактивные демонстрации, которые с помощью несложных, но увлекательных научных экспериментов объяснят посетителям физические, химические, психические явления.

17 марта в 17:00 - открытие выставки «Немой свидетель». Зеркала - не просто бытовой предмет, но возможность рассказать об удивительных событиях и биографиях жителей Владивостока, ведь они были свидетелями удивительных историй, принадлежали известным горожанам, находились в интерьерах легендарных зданий города. И поэтому главная задача выставки - вновь вспомнить яркие, а быть может, и волшебные эпизоды из жизни Владивостока.

19 марта в 12:00 - экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут экскурсии-квеста «Повелители времени» проходит по всем постоянным экспозициям, посвященным истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время - в первую очередь они узнают историю Приморья. Форма такого познания будет доступной, интересной и живой. Для этого в течение всей программы с ребятами будет работать музейный экскурсовод;

в 14:00 - Семейный музейный маршрут:

- обзорная экскурсия по музею - рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах главного корпуса;

- «Дисперсия света» - мастер-класс, на котором ребята узнают, что такое дисперсия, и при помощи опыта смогут поймать радугу, разложив белый свет на семь основных цветов спектра;

в 15:00 - «Наша символика» - тематическая программа: 16 марта 1883 года был утвержден один из первых гербов города Владивостока.

в 16:00 - «История моей семьи» - бесплатный грантовый мастер-класс для семей с детьми - два занятия в субботу и воскресенье, на которых будет создана семейная книга. В ней появятся главные герои - члены семьи, а также исторические объекты города, дополненные реальными историями из жизни. Запись на мастер-класс обязательна: 8 (423) 2-411-173.

20 марта в 12:00 - экскурсия-квест «Повелители времени»;

в 14:00 - Семейный музейный маршрут:

- обзорная экскурсия по музею;

- «Крадущийся тигр, затаившийся филин» - мастер-класс по созданию открыток; ребята сделают настоящую открытку, которую можно будет отправить прямиком из музея в любой уголок страны;

в 15:00 - «Тайны морских глубин» - познавательная программа с мастер-классом. Японское море - одно из самых глубоких морей Мирового океана, его обитатели загадочны и уникальны: рыба-еж, рыба-прилипала, морские желуди, гребешок Свифта.

в 16:00 - «История моей семьи».

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б):

19 марта в 12:00 - «Мультгеография: сказки странствий»: «Акаиро» и другие японские народные сказки - познавательная литературно-кинематографическая программа для детей. Под руководством профессионального филолога дети слушают сказку, угадывают ее сюжетные повороты, создают «книжку иллюстраций», смотрят и обсуждают мультфильм. Детям от 4 лет;

в 13:15 - викторина «Читаем!» - в доме, где жил замечательный путешественник и писатель, детям читают самые интересные эпизоды из его книг и проводят увлекательную викторину. Она состоит из вопросов на основе прочитанных текстов. Программа развивает кругозор, память, сообразительность, знакомит ребят с творчеством нашего великого земляка. Детям от 7 лет;

в 15:00 - «Здесь жила семья путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева» - экскурсия для всей семьи. Атмосфера этого дома-музея удивительна: находясь в нем, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье;

20 марта в 12:00 - «Тигр Кути и лесные люди» - дети делают маску тигра на основе удэгейского орнамента и узнают представления коренных народов Дальнего Востока, связанные с тигром. Детям от 5 лет;

в 13:00 - «Индейские игры» - дети играют в игры, придуманные индейцами;

в 15:00 - «Мир ушедшего быта - жизнь семьи в начале XX века» - экскурсия для всей семьи. Хозяин этого дома - выдающийся путешественник и ученый, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист. В этом доме он жил со своей семьей.

Дом-чиновника Суханова (ул. Суханова,9):

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

Заказные программы: мастер-класс «Удивительная открытка», интерактивный урок «Чистописание», квест «Сыщики Владивостока конца XIX века».

Музей Города (ул. Петра Великого, 6):

Ежедневно с 10:00 до 19:00.

Выставка «Вызов забвению: опыт археологии утраченного. Новая версия».

«Кинотеатры нашего детства».

Заказные программы: «Другой город» - квест по выставке «Вызов забвению», «ПРОкованный город», «Где живут грифоны», «Цветной город», «Морские светофоры», «Синематека», «Сказки с молоком».

19 марта в 14:00 - «Семь страхов», детская сказка в проекте «Сказки с молоком». Спектакль, где актер читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссер создает музыкальное оформление. Сказка - кладезь человеческой мудрости, ее язык позволяет честно говорить о том, что в глубине души волнует каждого, - о вере, о силе, об истине.

в 15:00 - мастер-класс по мультипликации «Мульт-поляна» - создаем красочные мультфильмы о природе Приморского края в технике перекладной бумажной анимации;

в 18:00 - «Сказки об Ином Мире» - серия народных сказок о Смерти: эвенкийская «Как один эвенк на небе побывал», итальянская «Одна ночь в раю», русская «Солдат и Смерть» - взрослые сказки в проекте «Сказки с молоком».

20 марта в 15:00 - мастер-класс по мультипликации «Мульт-поляна» - создаем красочные мультфильмы о природе Приморского края в технике перекладной бумажной анимации.

Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15):

15 марта в 19:00 - спектакль французского мима Лорана Деколя;

17 марта в 18:00 - концертная программа «Романса трепетные звуки»;

18 марта в 18:00 - концертная программа «Людвиг ван Бетховен»;

19 марта в 12:00 - детская музыкальная программа «Дюймовочка»;

19 марта в 18:30 - концертная программа «Бриллиантовая рука»;

20 марта в 12:00 - детская музыкальная программа «Делу - время, потехе - час»;

20 марта в 15:00 - гала-концерт победителей краевого конкурса вокалистов;

20 марта в 18:00 - музыкально-литературная программа «Лучшее из французской лирики».

Академический театр имени Максима Горького (ул. Светланская, 49):

15 марта в 18:30 - спектакль «Сотворение легенды»;

16 марта в 18:30 - спектакль «Русская рулетка»;

17 марта в 18:30 - спектакль «Леди на день»;

18 марта в 18:30 - спектакль «Крейсера»;

19 марта в 18:30 - спектакль «С любимыми не расставайтесь»;

20 марта в 18:30 - спектакль «Шум за сценой».

Приморский краевой драматический театр молодежи (ул. Светланская, 15а):

19 марта в 18:00 - спектакль «Еще не вечер...»;

20 марта в 11:00 - спектакль «Огниво»;

в 18:00 - спектакль «Одноклассники точка ру».

Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20):

16 марта в 15:00 - школа юного театрала;

17 и 16 марта в 19:00 - Петр Чайковский, балет «Лебединое озеро»;

19 марта в 17:00 - Жорж Бизе, опера «Кармен»;

20 марта в 12:00 - спектакль «Одноактный зингшпиль «Бастьен и Бастьенна»;

в 17:00 - Жорж Бизе, опера «Кармен».

«Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (г. Уссурийск, ул. Володарского, 33):

18 марта в 18:00 - Михаил ЛЕРМОНТОВ, «Маскарад», драма;

19 марта в 12:00 - Евгений ТЫЩУК, «Принцесса без горошины», музыкальная сказка;

в 18:00 - Кен ЛЮДВИГ, «Примадонны», комедия;

20 марта в 12:00 - Маргарита МИКАЭЛЯН, Софья ПРОКОФЬЕВА, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», музыкальная сказка;

в 18:00 - Василий СИГАРЕВ, «Детектор лжи», комедия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.