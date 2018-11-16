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Приморцам могут устроить "холодную"
Энергетики с 27 ноября могут ограничить из-за долгов подачу электроэнергии на объекты "Примтеплоэнерго"
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в холдинг "РусГидро") с 27 ноября может ограничить из-за долгов подачу электроэнергии на объекты КГУП "Примтеплоэнерго" (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю).
Как сообщает пресс-служба ДЭК, в четверг энергокомпания направит в адрес "Примтеплоэнерго" уведомление о введении ограничений на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты предприятия по всей территории Приморья.
"Если теплоснабжающая организация не примет меры по стабилизации расчетов в ближайшее время, то ограничения начнутся уже 27 ноября, а в декабре они могут быть усилены и затронут уже объекты теплоснабжения", - говорится в сообщении.
По данным ДЭК, на сегодняшний день недоплата по сформированным ранее долгам "Примтеплоэнерго" достигла 165,5 млн рублей.
"При такой динамике расчетов прогнозная задолженность на конец года может вырасти до 230 млн рублей", - отмечает энергокомпания.
В феврале 2018 года с участием администрации Приморского края был согласован и подписан график погашения задолженности.
До октября "Примтеплоэнерго" в полном объеме исполняло обязательства.
"Однако, уже в октябре теплоснабжающее предприятие недоплатило 90 млн рублей, в ноябре планирует недоплатить еще 80 млн рублей. "Примтеплоэнерго" предложило ПАО "ДЭК" скорректировать действующий график платежей в сторону уменьшения обязательств на сумму 190 млн рублей, предлагая погасить её в рассрочку до мая 2019 года", - говорится в сообщении.
Энергокомпания считает такие условия соглашения неприемлемыми.
"В Приморском крае набирает обороты отопительный сезон. Электропотребление теплоснабжающей организации увеличивается, ежемесячные начисления за потребленные ресурсы составляют 130-150 млн рублей. Недоплаты по действующему графику еще более усугубят расчеты за потребленную электроэнергию и увеличат долги на выходе из отопительного сезона 2018-2019 гг.", - поясняет ДЭК.
ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению.
ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.
По данным компании на 30 сентября 2018 года, основным акционером ДЭК является ПАО "РусГидро" с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через "РАО ЭС Востока"). Компании AIM Capital SE, аффилированной с Андреем Мельниченко, бенефициаром "СУЭК" и "СГК", принадлежат 40,38%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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