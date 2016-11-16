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Приморцы почитали "Мастера и Маргариту" вместе со всей страной

16 Ноября 2016, 18:30 | Приморье

11 ноября в научной библиотеке ДВФУ состоялись всероссийские онлайн-чтения «Мастер и Маргарита. Я там был». В течение нескольких часов участники в режиме реального времени читали роман Михаила БУЛГАКОВА, пишет Vl.Ru.

Каждому участнику достался отрывок текста. Началась трансляция с ректора школы-студии МХАТ Игоря ЗОЛОТОВИЦКОГО. Участница из Владивостока, Элина ЗЕЛЬДИНА, стала четвертой. Чтецы из разных городов России и из Израиля выступали в обозначенное время.

Участники рассказывают, текст у всех разный: кому-то достался отрывок со сложными именами древних богов, кому-то - знаменитый диалог Берлиоза и Воланда.

Всего в проекте приняли участие 25 владивостокцев. Каждый из них был либо приглашен, либо прошел специальный отбор. Среди приглашенных гостей были журналисты, преподаватели и известные персоны города. Желающие проходили отбор в несколько этапов: отвечали на каверзные вопросы от кота Бегемота, снимали видео с чтением отрывка. Самые удачливые и получили приглашения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: булгаков  ДВФУ 



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