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Приморцы почитали "Мастера и Маргариту" вместе со всей страной
11 ноября в научной библиотеке ДВФУ состоялись всероссийские онлайн-чтения «Мастер и Маргарита. Я там был». В течение нескольких часов участники в режиме реального времени читали роман Михаила БУЛГАКОВА, пишет Vl.Ru.
Каждому участнику достался отрывок текста. Началась трансляция с ректора школы-студии МХАТ Игоря ЗОЛОТОВИЦКОГО. Участница из Владивостока, Элина ЗЕЛЬДИНА, стала четвертой. Чтецы из разных городов России и из Израиля выступали в обозначенное время.
Участники рассказывают, текст у всех разный: кому-то достался отрывок со сложными именами древних богов, кому-то - знаменитый диалог Берлиоза и Воланда.
Всего в проекте приняли участие 25 владивостокцев. Каждый из них был либо приглашен, либо прошел специальный отбор. Среди приглашенных гостей были журналисты, преподаватели и известные персоны города. Желающие проходили отбор в несколько этапов: отвечали на каверзные вопросы от кота Бегемота, снимали видео с чтением отрывка. Самые удачливые и получили приглашения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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