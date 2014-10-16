"Кинопоезд-ВГИК" покидает Приморье

Масштабная акция «Кинопоезд-ВГИК» завершилась концертом студентов ВГИК, которые они дали в Приморской краевой филармонии.

Ведущими торжества стали актер театра и кино Кирилл Плетнев и актриса Ольга Зайцева.

Заключительная встреча именитых пассажиров звездного поезда с приморскими любителями киноискусства и актерского мастерства сопровождалась мастер-классами и напутственными словами преподавателей и выпускников ВГИКа.

В завершение вечера заслуженная артистка Грузинской ССР Ия Нинидзе с дочерью Нино Нинидзе исполнили романс на национальном языке. Затем вниманию зрителей был представлен класс-концерт студентов-старшекурсников ВГИК.

Точку в церемонии закрытия поставил актер, режиссер и народный артист РФ Александр Михайлов при помощи кинохлопушки - одного из самых ярких и запоминающихся символов кинематографа.

«Стоп, Снято! Но, надеемся, что это не конец истории, а начало новой» - отметил Александр Михайлов.

Напомним, вчера, 14 октября, во Владивосток прибыл необычный киносостав из семи вагонов, построенный специально к 95-летию со дня образования старейшего киновуза России. Владивосток стал его конечной остановкой.

В течение двух дней жители города смогли принять участие в шести творческих мероприятиях посвященных закрытию акции «Кинопоезд-ВГИК», среди которых: мастер-классы от известного актера и педагога Александра Михайлова, класс-концерт студентов и известных выпускников ВГИКа под руководством Нелли Уваровой и Кирилла Плетнева и пресс-конференция с подведением итогов всего масштабного мероприятия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.