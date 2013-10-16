Юбилейные торжества Приморья начнутся с премьеры Театра оперы и балета

До премьеры в Приморском театре оперы и балета во Владивостоке остались считанные дни. Идут последние приготовления к оперной постановке «Евгений Онегин», премьера которой состоится 18 октября.

Постановкой оперы занимается режиссер Мариинского театра Алексей Степанюк, он называет «Евгения Онегина» предварительным эскизом, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщила пресс-служба губернатора Приморского края, Владимир Миклушевский 14 октября провёл специальное совещание по организации открытия Приморского театра оперы и балета, приуроченного к 75-летию Приморского края. «На 18 и 19 октября необходимо продумать дополнительные специальные автобусные маршруты, которые будут курсировать из центра Владивостока до Театра оперы и балета», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

19 октября состоится праздничный гала-концерт по случаю 75-летия Приморского края. По словам директора департамента культуры Приморского края, зрителей ждет приятный сюрприз. «Мы прорабатываем программу открытия театра, это будет праздник для всех приморцев», - сказала руководитель департамента культуры края Анна Алеко. Побывать на открытии театра смогут все те, кто стоял у его истоков. «В течение трех месяцев мы собирали заявки со всего Приморского края. Сформирован предварительный список гостей мероприятия. Это представители общественности, почетные жители города Владивостока, края, творческая интеллигенция, руководители учреждений культуры, главы муниципальных образований края, все те, кто стоял у истоков создания Театра», - отметила Анна Алеко.





В пресс-службе администрации края напомнили, что с 22.00 19 октября до 5.00 21 октября будет временно прекращено движение транспортных средств по мосту через бухту Золотой Рог в рамках празднования 75-летия Приморского края. Праздничный концерт, посвященный 75-летнему юбилею Приморья, пройдет 20 октября на Центральной площади Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.