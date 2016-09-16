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Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
С 15 по 17 сентября во Владивостоке в рамках 14-Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» пройдет Фестиваль экспериментальной электронной музыки “Unsound x CTM Dislocation: Владивосток”, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Фестиваль пройдет в Открытом кинотеатре на Спортивной набережной, а также в баре RA.На Фестивале выступят известные на международном уровне музыканты и диджеи, а также представители приморкой сцены.
Расписание фестиваля“Unsound x CTM Dislocation: Владивосток”:
15.09 (четверг), 21:00,Открытый кинотеатр на Спортивной набережной
HELM, MOA PILLAR & EMBASSY FOR THE DISPLACED “INNER SPACE: SIBERIA” (UK/RU/GR) - аудиовизуальныйперформанс
BUTTECHNO (RU) - аудиовизуальный перформанс
16.09 (пятница), 20:00, Открытый кинотеатр на Спортивной набережной
RABIH BEAINI ИГРАЕТ ВИНСЕНТА МУНА (DE/LB/ES) - аудиовизуальный перформанс
16.09 (пятница), 21:00, бар RA (Юбилейный пляж)
SOONG READER (RU)
LAUREL HALO (DE/US)
LOTIC (DE/US)
NEMTIN (RU)
17.09 (суббота), 21:00, бар RA (Юбилейный пляж)
APAPR & OPTIC (RU)
MOA PILLAR (RU)
RABIH BEAINI (DE/LB)
BUTTECHNO (RU)
WORKPOP & DEEPHEAD (RU)
Справка:
Проект “Unsound: Dislocation” проходит в ряде городов России, Центральной Азии и Кавказа с 2016 по 2018 год при поддержке Гёте-Института.
Выступление Lotic поддерживается Berlin Musicboard в рамках проекта фестиваля СТМ "Berlin Current" по содействию молодым немецким музыкантам.
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