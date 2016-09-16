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Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ

16 Сентября 2016, 18:00 | Приморье

С 15 по 17 сентября во Владивостоке в рамках 14-Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» пройдет Фестиваль экспериментальной электронной музыки “Unsound x CTM Dislocation: Владивосток”, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу фестиваля. 

Фестиваль пройдет в Открытом кинотеатре на Спортивной набережной, а также в баре RA.На Фестивале выступят известные на международном уровне музыканты и диджеи, а также представители приморкой сцены.

Расписание фестиваля“Unsound x CTM Dislocation: Владивосток”:

15.09 (четверг), 21:00,Открытый кинотеатр на Спортивной набережной

HELM, MOA PILLAR & EMBASSY FOR THE DISPLACED “INNER SPACE: SIBERIA” (UK/RU/GR) - аудиовизуальныйперформанс

BUTTECHNO (RU) - аудиовизуальный перформанс

16.09 (пятница), 20:00, Открытый кинотеатр на Спортивной набережной

RABIH BEAINI ИГРАЕТ ВИНСЕНТА МУНА (DE/LB/ES) - аудиовизуальный перформанс

16.09 (пятница), 21:00, бар RA (Юбилейный пляж)

SOONG READER (RU)

LAUREL HALO (DE/US)
LOTIC (DE/US)
NEMTIN (RU)

17.09 (суббота), 21:00, бар RA (Юбилейный пляж)

APAPR & OPTIC (RU)

MOA PILLAR (RU)
RABIH BEAINI (DE/LB)
BUTTECHNO (RU)
WORKPOP & DEEPHEAD (RU)

Справка:

Проект “Unsound: Dislocation” проходит в ряде городов России, Центральной Азии и Кавказа с 2016 по 2018 год при поддержке Гёте-Института.

Выступление Lotic поддерживается Berlin Musicboard в рамках проекта фестиваля СТМ "Berlin Current" по содействию молодым немецким музыкантам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: мкф  фестиваль  Меридианы Тихого  электронная музыка 



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