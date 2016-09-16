Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
С 2013 года кинофестиваль закрывается специальным показом, представляющим своего рода постскриптум смотра, описывающим общую концепцию всей программы. В этом году таким фильмом станет «Бедуин» известного бразильского режиссера, новатора и неутомимого экспериментатора Хулио Брессане. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Брессане стал известен в семидесятые годы прошлого века как один из самых провокативных режиссеров, чьи авторские стратегии кардинально отличались от правил киноиндустрии тех лет. В 1982 году режиссер получил международное признание после премьеры фильма «Табу», закрепив за собой статус неординарного автора, способного изящно тематизировать самые актуальные вопросы.
«Бедуин» – поэтизированный портрет немолодой пары, чей союз выступает в качестве символического ландшафта, представляющего природу желания. Используя необычные режиссерские приемы, изящные ракурсы и неординарные повествовательные решения Хулио Брессане исследует сложный конструкт, которым является человек.
Показ фильма состоится 16 сентября, в 23.00 в кинотеатре "Океан IMAX" (зал IMAX).
Отметим, что десять рублей с каждого проданного билета на фильмы 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут направленны на помощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».
Напомним, XIV Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября. В официальную программе «Меридианов»-2016 включено 180 фильмов из 41 страны.
Новости тематики
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
- Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров
- Американский хедлайнер V-ROX начнет турне по России и снимет видеоклип во Владивостоке
- В Приморье состоялся розыгрыш билетов на Летний кубок КВН-2016
Новости раздела
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Сохраняя природу и национальные традиции
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Want an abundant success? Learn how to trade. Google Superior Trading System to learn the simplest and easiest method to use in trading.