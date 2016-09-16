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Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"

16 Сентября 2016, 11:00 | Приморье

С 2013 года кинофестиваль закрывается специальным показом, представляющим своего рода постскриптум смотра, описывающим общую концепцию всей программы. В этом году таким фильмом станет «Бедуин» известного бразильского режиссера, новатора и неутомимого экспериментатора Хулио Брессане. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Брессане стал известен в семидесятые годы прошлого века как один из самых провокативных режиссеров, чьи авторские стратегии кардинально отличались от правил киноиндустрии тех лет. В 1982 году режиссер получил международное признание после премьеры фильма «Табу», закрепив за собой статус неординарного автора, способного изящно тематизировать самые актуальные вопросы.

«Бедуин» – поэтизированный портрет немолодой пары, чей союз выступает в качестве символического ландшафта, представляющего природу желания. Используя необычные режиссерские приемы, изящные ракурсы и неординарные повествовательные решения Хулио Брессане исследует сложный конструкт, которым является человек.

Показ фильма состоится 16 сентября, в 23.00 в кинотеатре "Океан IMAX" (зал IMAX).

Отметим, что десять рублей с каждого проданного билета на фильмы 14-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» будут направленны на помощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». 

Напомним, XIV Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 10 по 16 сентября. В официальную программе «Меридианов»-2016 включено 180 фильмов из 41 страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: кинофестиваль  Меридианы Тихого 



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Комментарии

  • robertmels17:55, 15.09.2016#

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