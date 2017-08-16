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Фестиваль V-ROX во Владивостоке с Tele2 посмотрели 95 530 человек
Tele2 организовал прямую трансляцию фестиваля V-ROX в социальных сетях. За три дня онлайн-трансляцию посмотрели более 95 530 человек.
Следить за выступлениями артистов юбилейного V-ROX можно было на официальном YouTube-канале оператора и в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Большее внимание к фестивалю проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Перми. Самой популярной платформой для просмотра стала группа Tele2 в социальной сети «ВКонтакте» на нее пришлось более 80% всех зрителей.
Интерактивный павильон Tele2 за три дня фестиваля посетили около 4000 человек. А в съемках музыкального клипа на песни групп «Марлины» и Mescheryakova приняли участие более 300 владивостокцев и гостей города. В ближайшее время клип появится в группах оператора в социальных сетях.
Для абонентов Tele2 фестиваль прошел по другим правилам: они смотрели выступления музыкантов в удобной зоне отдыха с видом на сцену на мягких пуфах с прохладным лимонадом и бодрящим кофе, а также получили сувениры с символикой Tele2 и V-ROX.
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