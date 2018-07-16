Александр Васильев привез во Владивосток выставку нарядов кинозвезд

Выставка «Кино и мода» из Фонда Александра ВАСИЛЬЕВА открылась в Парадном зале Приморской картинной галереи во Владивостоке

Владивосток уже знакомился с экспонатами частной коллекции костюма историка моды, театрального художника и телеведущего Александра ВАСИЛЬЕВА. И вот новая встреча – В Парадном зале Приморской картинной галереи в минувшую пятницу открылась выставка «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева. Здесь представлены сценические и вечерние наряды, а также раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам отечественного кино 1930-2000 годов.

Выставка приурочена к предстоящему Международному кинофестивалю «Меридианы Тихого», который традиционно проходит во Владивостоке в сентябре. На этот раз гости и участники фестиваля смогут посмотреть наряды актрис, которые они надевали на сцену, ковровые дорожки кинофестивалей и по другим особым случаям в прошлом веке. Ведь именно кинозвезды в те времена, когда журнала мод было не достать, задавали тон в культуре одежды и влияли на вкусы миллионов женщин.













Незыблемыми иконами стиля XX века, по мнению Александра Васильева, были Любовь ОРЛОВА, Лидия СМИРНОВА, Клара ЛУЧКО, Майя ПЛИСЕЦКАЯ, Людмила ГУРЧЕНКО. Женщины всей страны копировали их укладку, крой и цвет платья. И вот эти платья перед нами – великолепное красное Майи Плисецкой, задорное с яркой вышивкой Надежды РУМЯНЦЕВОЙ (ее мы помним по фильму «Девчата»), изысканное с серебряным декором Юлии БОРИСОВОЙ («Посол Советского Союза» в кино и «Принцесса Турандот» в театре) скромное, с элементами народного стиля – Лидии ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ («Калина красная»). Некоторые наряды выглядят уже как исторический костюмом, другие же – вполне актуальны и сегодня, ведь в моде теперь и так называемый винтаж.





Не случайно среди первых посетителей выставки корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» встретил Ларису ЛОВУШКИНУ, президента Винтажного клуба Владивостока, которая рассказала, почему она здесь, и поделилась своими впечатлениями.

«Знание истории костюма и вообще общекультурная эрудиция Александра Васильева, конечно, покоряют. Его мнение по многим вопросам совпадают с моей точной зрения, поэтому я всегда с удовольствием смотрю и слушаю его интервью, – сказала она. – Меня он подкупает тем, что хорошо знает историю вещей. А так как сама нахожусь в постоянном поиске интересных вещей (в моем случае – украшений прошлого столетия), это интересно и полезно. Ведь винтаж – всегда погружение в исторический контекст различных стран. Прекрасно, что сегодня мы имеем возможность видеть, как работали дизайнеры прошлых времен, что сохраняли в семьях, любили и носили женщины прошлого столетия, хотя огромная часть этого богатства уже утеряна. Мне импонирует Александр Васильев и тем, что сам очень активно использует винтажные украшения в своем гардеробе, причем всегда это со вкусом подобрано».

По мнению Ларисы Ловушкиной, многие женщины, занятые в бизнесе, устали от жесткого дресс-кода, убирающего из делового облика бизнес-леди индивидуальность и женственность. И именно винтажные аксессуары могли бы прийти на помощь тем, кто стремится их сохранить. «Думаю, выставка, приуроченная к кинофестивалю, даст дополнительную возможность жителям и гостям города прикоснуться к нашей истории, увидеть любимые узнаваемые лица актрис и еще раз погрузиться в некую ностальгию, потому что многих уже нет с нами».

Стоит заметить, что выставка «Кино и мода» состоялась благодаря генеральному директору ООО «Бизнес-центр «Золотой Рог» Ларисы ОМЕЛЬЯНЧУК, председателю правления городской общественной организации «Женщины Владивостока» – автору идеи, организатору и меценату проекта. Это еще один хороший пример меценатства, которое постепенно возвращается в жизнь города, делает ее интересной и насыщенной различными культурными проектами. Экспозиция будет работать до 25 сентября.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.